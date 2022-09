Memes do debate da Globo: embate Soraya x Kelmon viraliza

Soraya chamou Padre Kelmon de "padre de festa junina" durante debate da Globo (foto: Reprodução Redes Sociais )

Os embates entre os candidatos à presidência Soraya Thronicke (União) e o Padre Kelmon (PTB) no debate dos presidenciáveis da, na noite desta quinta-feira (29/9), viralizaram nas redes sociais.

No primeiro embate, a senadora confundiu o nome do padre ao vivo. "Padre Kelson. Kelvin? Candidato padre", disse.

O momento em que Soraya confunde o nome do Padre Kelmon virou meme nas redes sociais (foto: Reprodução Redes Sociais )

Em outro momento, Soraya chamou o concorrente de "padre de festa junina" e questionou se ele tem medo de ir para o inferno.

Após embate com Soraya, os memes criticaram o Padre Kelmon (foto: Reprodução Redes Sociais )

Ao alfinetá-lo, ela disse que ele se tornou "cabo eleitoral de Jair Bolsonaro", já que o Padre Kelmon estava defedendo o candidato à presidência durante o embate.

Soraya também questionou se Padre Kelmon sabe a diferença de direita e esquerda. O candidato do PTB critica "governos socialistas" e o "comunismo".

Em um ponto, Padre Kelmon acusou Soraya de ser "de esquerda". A senadora é de um partido de direita e tem ideias relacionados ao eixo político conservador.





Memes

Nas redes sociais, usuários criaram memes sobre o embate de Soraya e Padre Kelmon. Os memes ironizam as falam do candidato à presidência pelo PTB e exaltam a candidata do União.





humorista fazendo 15 minutos de stand up: %uD83D%uDE10%uD83D%uDE10%uD83D%uDE10



soraya perguntando se padre não tem medo de ir pro inferno:

pic.twitter.com/g1h0ivqEPE %u2014 arthur (@thxarthur) September 30, 2022

A Soraya: O SENHOR É UM PADRE DE FESTA JUNINA



O Brasil: pic.twitter.com/QPnbd1JLmW %u2014 Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) September 30, 2022

Após embate com o Padre Kelmon, usuários das redes sociais exaltam Soraya: "craque de jogo" (foto: Reprodução Redes Sociais )

A cara da Soraya perguntando pro padre se ele não tem medo de ir pro inferno é minha nova imagem favorita #DebateNaGlobo pic.twitter.com/kmrrlf4PVe %u2014 eu não fiz isso %uD83C%uDFF4 (@anacronicosfig) September 30, 2022

O sr. não tem medo de ir pro inferno? O padre que não é padre agora espumou kkkkk. Soraya foi o momento!#DEBATENAGLOBO pic.twitter.com/bR4tJJ5fpM %u2014 Lulu%uD83C%uDF38 (@LuluFertes) September 30, 2022

SORAYA DE ESQUERDA KKKKKK PADRE TROCOU A HÓSTIA POR PEDRA DE CRACK %u2014 deus (@tiagosantineli) September 30, 2022

%u201Cvocê tá parecendo seu candidato nem nem nem estudou nem trabalha você é um padre de festa junina%u201D MEU DEUS ESSE FECHO DA SORAYA pic.twitter.com/eS02IiOuUT %u2014 polo %u2605 (@ervemore) September 30, 2022

Um perfil comparou a forma que Soraya fala com a cantora Naiara Azevedo no Big Brother Braisl 2022.