Tebet sobre Lula e Bolsonaro no debate: 'Ataques para ver quem roubou mais'

No entanto, a candidata criticou que Bolsonaro queira tratar do passado em vez de discutir as propostas para o futuro do país. “Vamos tratar do Brasil, vamos tratar dos reais problemas, do problema da fome que vossa excelência, como presidente da República, disse que não tem, porque é insensível, não conhece a realidade do Brasil ou não deve andar nos grandes centros e ver nos semáforos crianças dormindo com fome e pedindo pelo amor de Deus por um prato de comida”, disse.