Lula a Ciro no debate da Globo: 'Tô achando você nervoso'

Ex-presidente Lula participa do debate da TV Globo (foto: Globonews/Reprodução)





Ao perguntar o ex-presidente, Ciro criticou o legado petista e o acusou de ser responsável pela "tragédia" bolsonarista, se referindo a eleição do presidente Jair Bolsonaro (PL)

"Ciro, estou achando você nervoso. Eu vou te dizer uma coisa que você poderia dizer. O senhor saiu do governo para ser deputado federal, contra minha vontade, queria que você fosse para o BNDS. Você viveu o momento de maior inclusão social. Vocês esquecem que Bolsonaro não herdou o governo da Dilma e sim de um golpista”, afirmou o ex-presidnete.





Lula ainda disse que Ciro sabe que o Brasil viveu no governo Lula e que “viveu o melhor momento”.





“As pessoas podiam comprar picanha, e você não gosta que eu fale isso, mas as pessoas viajavam de avião. Então, na verdade nua e crua, eu tive o prazer de governar o país e fazer a maior política social do Brasil. Banqueiro ganhou dinheiro, empresário ganhou dinheiro. Esse é o Brasil que eu deixei quando deixei a presidencia”, concluiu.





Último debate





Com participação de Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d'Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB), o debate na TV Globo é o último antes do primeiro turno das eleições presidenciais.





O primeiro debate entre os presidenciáveis ocorreu em 28 de agosto e foi realizado pelo pool formado por Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, jornal Folha de S.Paulo e portal Uol. Participaram Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Soraia e Felipe d'Avila.





Posteriormente, em 24 de agosto, foi realizado o debate do SBT em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a Rádio Nova Brasil FM. O ex-presidente Lula não compareceu.





Foram quatro blocos com duração total de cerca de duas horas. Em dois, os candidatos escolheram para qual adversário perguntar, com direito a réplica e tréplica. Nos outros dois, eles responderam perguntas dos jornalistas dos veículos que compuseram o pool.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.





Questionado pelo candidato do PDT, Ciro Gomes, sobre a crise brasileira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o ex-ministro do seu governo “estava muito nervoso”. A troca de farpas aconteceu durante debate datransmitido nesta quinta-feira (29/9).