'Onde é que eu errei?' disse Bolsonaro sobre criticas de Joaquim Barbosa

O presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou nesta quinta-feira (29/9) o apoio do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. O chefe do Executivo chegou a questionar "onde errou", durante transmissão de live por meio das redes sociais."Aconteceu um milagre em 2018. Primeiro, minha sobrevivência e, depois, eleição minha. Não adianta candidato apresentar um programa de governo maravilhoso se ele não vai ter autonomia de escolher seus ministros, presidentes de estatais de bancos oficiais. Tudo é uma grande farsa. Tudo volta ao que era antes de 2018. Isso está pertinho. Lembra, toda semana um partido ganhava um ministério. (...) Era assim o tempo todo. Só corrupção, só roubalheira, quanta gente presa", disse em indireta ao petista.Bolsonaro lembrou então atuação de Barbosa na Lava Jato."Esse caso do Joaquim Barbosa. Acho que ele condenou 38 pessoas na Lava Jato, condenou Zé Dirceu, Jose Genuíno. Ele foi escolhido por Lula, no começo do governo Lula, que dizia que ia botar alguém no governo dizendo que ele via todas as classes da sociedade. Botou lá o Joaquim Babosa e, depois dessas condenações, ninguém sabe o mistério, por que ele renunciou e não quis mais ser ministro do STF. A gente não sabe o por que ele renunciou. E, agora, Joaquim Barbosa volta à cena do crime. Ele me critica. E olha que durante as votações que ele participou durante a Lava Jato, ele me elogiou mais de uma vez. Disse que fui o único parlamentar a não pegar dinheiro da Petrobras"."E agora ele dá uma declaração favorável ao Lula e me critica? Onde é que eu errei, Joaquim Barbosa? Ah, o pessoal diz: 'Não tem modos'. 'Não tem compostura para ser presidente'. Eles tinham compostura? Outro dia eu falei: eu posso falar palavrão, não vou negar, mas não sou ladrão", disse alfinetando novamente seu principal opositor político.

No último dia 27, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) “não é um homem sério e não serve para governar o Brasil”. A declaração foi dada por meio de um vídeo que circula nas redes sociais em que o ex-ministro ressalta o seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



"Em 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a Presidência da República. Bolsonaro não é um homem sério, não serve para governar um país como o nosso, não está à altura, não tem dignidade para ocupar um cargo dessa relevância", disse.



"Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível, uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar já essa eleição no próximo domingo", afirmou Barbosa.