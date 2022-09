Bolsonaro: 'Votar de camisa verde e amarela. O resto, deixa com a gente'

Jair Bolsonaro (PL) ataca pesquisas do Datafolha em live (foto: Reprodução)

Jair Bolsonaro (PL), durante sua live desta quinta-feira (29/9), pediu que os apoiadores dele vão votar, neste domingo (2/10), trajados de verde e amarelo. Recentemente, o presidente propagou uma mentira de que o ministro Alexandre de Moraes tinha proibido o uso de roupas nas cores da bandeira do Brasil no dia do pleito."Eu apelo a todos vocês que estão me assistindo, vamos votar com a camisa verde e amarela. Participe. Deixe o resto com o lado de cá, deixa conosco", afirmou o presidente da República.Anteriormente, Bolsonaro reclamou dos levantamentos realizados pelo Datafolha que apontam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do presidente "O povo gosta da gente. A gente fala a verdade. O Datafolha quer o quê com isso? Quer validar alguma coisa lá na frente?", reclamou o presidente.Na sequência, ele também criticou os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, dando a entender que eles querem que Lula seja eleito."Olha o trabalho dos três ministros do Supremo que estão lá no TSE. É o tempo todo: 'o mundo deve reconhecer imediatamente o resultado das eleições', só faltou falar 'Lula'", reclamou o presidente.