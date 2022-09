Pesquisa Datafolha: Lula tem 50% dos votos válidos; Bolsonaro tem 36%

Datafolha divulgou nesta quinta-feira (29/9) nova rodada de pesquisa da intenção de voto para presidente da República (foto: AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% dos votos válidos enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 36%, aponta nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (29/9). Diante desse quadro, não é possível afirmar se a eleição será decidida no primeiro turno, segundo o Datafolha.





O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), tem 6%, enquanto a senadora Simone Tebet (MDB) conquistou 5% da preferência do eleitorado. Soraya Thronicke (União Brasil) aparece com 1% das intenções de voto.





Confira o resultado de hoje comparado com o de 22/9, data da pesquisa anterior do Datafolha:





Lula (PT): 50% (50% no levantamento anterior)

Jair Bolsonaro (PL): 36% (35%)

Ciro Gomes (PDT): 6% (7%)

Simone Tebet (MDB): 5% (5%)

Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (2%)





Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.





A pesquisa ouviu 6.800 pessoas em 332 municípios entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-09479/2022.