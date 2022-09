Bolsonaro sobre debate na Globo: 'Se você não vai, tá morto'

Bolsonaro gravou live no Rio de Janeiro antes de se dirigir aos estúdios da Globo (foto: Reprodução/YouTube) Rede Globo nesta quinta-feira (29/9), Jair Bolsonaro (PL) disse em live que quem não vai ao evento da emissora "está morto". Em campanha pela reeleição, o presidente aparece na segunda colocação nas pesquisas de intenção de voto. Horas antes do último debate entre candidatos à presidência, transmitido pelanesta quinta-feira (29/9), Jair Bolsonaro (PL) disse em live que quem não vai ao evento da emissora "está morto". Em campanha pela reeleição, o presidente aparece na segunda colocação nas pesquisas de intenção de voto.









Bolsonaro prosseguiu com críticas à Globo, alegando que a emissora tem preferências na disputa presidencial. “Nós sabemos quem é o candidato da Globo, quem é o William Bonner e o que eles pretendem. Eles pretendem voltar a mandar no governo, voltar a arranjar dinheiro porque no ano passado a Globo amargou um pequeno prejuízo e tinha lucros bilionários”, declarou.





O presidente confirmou presença no debate na segunda-feira (26/9). Na ocasião, ele se referiu ao evento como “sala do capeta” e também alegou que há uma preferência pela eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dentro da emissora.





Lula lidera as pesquisas de intenção de voto e apareceu com 50% dos votos válidos no levantamento divulgado pelo Datafolha nesta quinta . Bolsonaro vem na sequência, com 36% das menções, quando desconsiderados votos brancos, nulos e os eleitores que se declaram indecisos.