Flávio Bolsonaro comemora apoio de Neymar ao pai: 'Agora o hexa vem'

O jogador deixou o Brasil em 2013 para morar na Europa (foto: Reprodução / Twitter)

O senador pelo Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro (PL) repostou em suas redes sociais um vídeo de apoio do jogador Neymar ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição.

"Agora o hexa vem! Segura. Bolsonaro no primeiro turno", escreveu o parlamentar em sua página no Twitter ao compartilhar o vídeo do jogador do PSG e da seleção brasileira. Entretanto, Flávio não comentou sobre o impacto desse apoio na campanha do pai.

publicação original de Neymar foi feita na sua conta do TikTok. Em uma hora, o vídeo alcançou 2 milhões e 600 mil visualizações, com cerca de 500 mil curtidas.

O jogador deixou o Brasil em 2013 para morar em Barcelona, na Europa. Na época, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) estava no primeiro mandato. Atualmente, Neymar mora em Paris.

Agradecimento

Lula ganha apoio de famosos