Bolsonaro ganha presente de Neymar e compara: 'Também apanho bastante'

Presidente Jair Bolsonaro agradece presente de Neymar e se compara ao jogador (foto: Reprodução/Redes sociais) O presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou nas redes sociais, neste sábado (13/8), que recebeu um presente especial de Neymar Jr. O jogador de futebol deu ao chefe do Executivo uma bola autografada. Em agradecimento, ele aconselhou o brasileiro que joga no PSG e ainda se comparou a ele: “Também apanho bastante”.









Ele ainda se comparou com o jogador, que frequentemente é alvo de críticas na internet. “Conselho de quem também apanha bastante: siga firme na sua missão e que se exploda os que querem o teu mal! Que eles virem combustível para que você e seus companheiros cresçam ainda mais! Vocês têm a total confiança do povo brasileiro e é isso que importa. Um forte abraço!”, reforçou.





- Conselho de quem também apanha bastante: siga firme na sua missão e que se exploda os que querem o teu mal! Que eles virem combustível para que você e seus companheiros cresçam ainda mais! Vocês têm a total confianca do povo brasileiro e é isso que importa. Um forte abraço! %uD83D%uDC4D %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 13, 2022

Este ano será um momento decisivo tanto para Neymar quanto para Bolsonaro. Em 2 de outubro ocorrerá o 1° turno das eleições presidenciais, em que o presidente concorre à reeleição.

Já no fim do ano, o camisa 10 da seleção brasileira enfrentará a Copa do Mundo no Catar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Vídeo de Neymar é manipulado para sugerir apoio a Lula

Um vídeo que circula nas redes sociais desde abril deste ano com Neymar sugere que o jogador apoiará Lula nas eleições 2022. No entanto, ele não declarou voto no candidato

A filmagem é de 2014, quando o craque da seleção brasileira declarou sua preferência pelo então candidato Aécio Neves (PSDB) durante o segundo turno daquele pleito.

A gravação começa com Neymar dizendo que conversou com sua família antes de fazer o vídeo. Logo após, o jogador do Paris Saint-Germain fala sobre a importância do voto e de se posicionar politicamente.

Ao fundo, é possível ouvir aquele que seria o jingle de campanha de Lula em 2018. Ao final da sequência, surge a imagem do candidato e de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), com um emblema em vermelho escrito 'Lula Presidente'.

Mas a fala de Neymar não era sobre o ex-presidente ou a respeito das eleições de 2022.





Uma busca pelas palavras-chave 'Neymar', 'apoio' e 'voto' no canal do jogador no YouTube levou ao vídeo viralizado, com a duração de um minuto e 14 segundos, e publicado em 23 de outubro de 2014.





Na gravação, intitulada 'Neymar Jr declara apoio a Aécio Neves', ele fala sobre a sua escolha para o segundo turno das eleições presidenciais de 2014: o então candidato do PSDB, Aécio Neves, que perdeu a disputa para Dilma Rousseff (PT) em 26 de outubro daquele ano.