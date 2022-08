Flávio Bolsonaro descreve Guilherme de Pádua como 'assassino covarde'

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desmente notícia sobre encontro do presidente com Guilherme de Pádua (foto: Agência Senado/Reprodução/YouTube) A rápida passagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) por Belo Horizonte, no último domingo (7/8) repercutiu ao longo desta semana. Circularam notícias nas redes sociais de que ele teria almoçado com Guilherme de Pádua, condenado por matar a atriz Daniella Perez em 1992. Mas, neste sábado (13/8), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reforçou que não houve o encontro.









De acordo com Flávio, filho do presidente, quem noticiou o encontro - que não passa de fake news -, não se preocupou com a dor que poderia causar à família de Daniella Perez. “A impressão que tenho é que jornalista não tem família! Irresponsáveis e inconsequentes!!”, escreveu.





“O PR @jairbolsonaro sequer participou de almoço em Belo Horizonte. A mesma imprensa já havia divulgado que ele estava em uma churrascaria de São Paulo na mesma data e hora”, acrescentou.





Flávio continuou: “Quem propagou a mentira, já sabia da verdade, mas não se preocupou com a dor que poderia causar até à família de Daniella Perez. Quem acompanha Bolsonaro sabe que desde o princípio ele luta por leis mais duras para assassinos covardes, estupradores e demais crimes violentos.”





Bolsonaro deve processar jornalista

Embora não tenha citado nome, o presidente se referiu à notícia veiculada por Fábia Oliveira do portal IG.

O presidente participou de culto de 50 anos do ministério do pastor Márcio Valadão , da Igreja Batista da Lagoinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte, no domingo (7/8).

Depois do culto, Juliana Lacerda, esposa de Guilherme de Pádua, que é um dos pastores da igreja, tirou uma foto com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

“Fiquei sabendo que o Guilherme de Pádua não esteve na igreja. Eu não sei quantos membros tem a igreja. (...). Não fiquei para almoçar, mas a Michelle ficou. Depois da matéria, conversei com ela. Apareceu uma foto com a esposa do Guilherme de Pádua. Ela falou: ‘tirei umas 100 fotografias. Obviamente, não sei com quem tirei fotografia’. Ela não falou quem era ao tirar a foto”, explicou o presidente.

Juliana Lacerda, que foi fotografada ao lado de Michelle, disse que as duas se cruzaram em um restaurante, mas que não conhecia a primeira-dama.

“Gente, vazou uma foto minha com a primeira-dama falando que eu sou amiga íntima dela, e isso é mentira", disse Juliana em vídeo publicado nas redes sociais. "A imprensa consegue ser muito suja, é mentira. Eu simplesmente estava em uma comemoração dos 50 anos do pastor Márcio, e ela estava presente nessa festa. E eu, como todos ali, estava em uma fila para poder tirar foto com ela”, afirmou.