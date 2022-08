Bolsonaro sobre Michelle e esposa de Pádua: 'Vou processar essa blogueira'

Presidente Jair Bolsonaro (PL) em entrevista ao podcast Cara a Tapa neste sábado (13/8) (foto: Canal Cara a Tapa/YouTube/Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou neste sábado (13/8) que avalia processar jornalista após afirmação de que ele teria participado de um almoço com o ex-ator Guilherme de Pádua.

“Vou conversar com o advogado e vou processar essa blogueira ou jornalista aí. Coisa rara, não gosto de processar. Agora, é uma covardia o que os caras fazem. Covardia”, afirmou o presidente em entrevista ao podcast Cara a Tapa, transmitido no YouTube.

Embora não tenha citado nome, o presidente se referiu à notícia veiculada por Fábia Oliveira do portal IG.

O presidente participou de culto de 50 anos do ministério do pastor Márcio Valadão , da Igreja Batista da Lagoinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte, no domingo (7/8).

Depois do culto, Juliana Lacerda, esposa de Guilherme de Pádua, que é um dos pastores da igreja, tirou uma foto com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

“Fiquei sabendo que o Guilherme de Pádua não esteve na igreja. Eu não sei quantos membros tem a igreja. (...). Não fiquei para almoçar, mas a Michelle ficou. Depois da matéria, conversei com ela. Apareceu uma foto com a esposa do Guilherme de Pádua. Ela falou: ‘tirei umas 100 fotografias. Obviamente, não sei com quem tirei fotografia’. Ela não falou quem era ao tirar a foto”, explicou o presidente.

“Gente, vazou uma foto minha com a primeira-dama falando que eu sou amiga íntima dela, e isso é mentira", disse Juliana em vídeo publicado nas redes sociais. "A imprensa consegue ser muito suja, é mentira. Eu simplesmente estava em uma comemoração dos 50 anos do pastor Márcio, e ela estava presente nessa festa. E eu, como todos ali, estava em uma fila para poder tirar foto com ela”, afirmou.