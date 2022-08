Bolsonaro e Michelle chegam a culto na Igreja Batista da Lagoinha, em BH

O presidente Jair Bolsonaro ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na Igreja Batista da Lagoinha, em BH, neste domingo (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro (PL), participa de culto de 50 anos do ministério do pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte, neste domingo (07/08).

Bolsonaro está ao lado da primeira dama, Michele Bolsonaro, e do candidato ao governo de Minas Gerais, senador Carlos Viana (PL).

Logo cedo, uma multidão ocupou seis quarteirões no entorno do templo, enfileirando-se para o culto dominical.





Os três anéis internos foram tomados pelo público. Mesmo com espaço completamente lotado, muitas pessoas ainda se mantêm nas filas do lado de fora.

Ao lado das bíblias e camisas de grupos de louvor, jovem multiplicaram as manifestações políticas, com pessoas vestidas com as camisas da Seleção Brasileira de futebol, que têm sido um instrumento de apoio ao presidente, bem como camisas de propaganda do candidato.