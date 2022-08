Mateus Simões é confirmado como vice na chapa de Romeu Zema

Mateus Simões (Novo) foi o nome escolhido para a chapa pura do governador Romeu Zema à reeleição (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O advogado Mateus Simões (NOVO) foi o nome escolhido para ser vice na chapa de Romeu Zema (NOVO) na eleição para o governo de Minas Gerais.“Caminhar ao lado do governador Romeu Zema é um privilégio, e fazer isso a serviço de Minas é uma honra ainda maior. Estamos no rumo certo, e o foco agora será acelerar, principalmente, na ação social para quem mais precisa", afirmou SimõesMateus foi Secretário-Geral do estado até março deste ano, quando deixou o cargo para poder concorrer na eleição. Entre 2017 e 2020, ele foi vereador em Belo Horizonte.