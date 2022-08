Marcelo Aro afirma que Bolsonaro fez uma gestão 'boa em muitos aspectos'

Aro acredita que Bolsonaro faz uma gestão "boa em muitos aspectos" (foto: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS)

Candidato ao Senado pelo PP e apoiado pelo governador Romeu Zema (Novo), o deputado federal Marcelo Aro quer colar sua imagem também a do presidente Jair Bolsonaro (PL).Para tanto, não poupa elogios. Segundo o parlamentar, Bolsonaro é um “defensor da vida”, por ser a favor de pautas antiaborto, e faz uma gestão “boa em muitos aspectos”. O defeito do presidente, na sua opinião, é a falta de habilidade em construir pontes que tragam retornos à população.





Aro também enaltece a gestão de Zema em Minas. Lembra que ele foi o responsável pela criação de milhares de empregos e tem um governo transparente. Para o candidato, que ontem participou do, o podcast de política do, Zema deve ganhar no primeiro turno. Ele não acredita que o apoio de Bolsonaro a Carlos Viana (PL) vá tirar voto do candidato do Novo.

“O Zema conseguiu gerar meio milhão de empregos novos em Minas Gerais. Ele levou oportunidades para quem estava numa condição de vulnerabilidade. Ele pegou Minas Gerais que era o 26º estado em transparência e hoje é o estado mais transparente do Brasil”, disse. A íntegra da entrevista com Marcelo Aro está disponível no canal do Youtube do Portal Uai.



O senhor é o candidato de Zema ao Senado, mas, antes, foi muito próximo a Alexandre Kalil. Como explicar isso ao eleitor?



Conheço Alexandre Kalil da época do Atlético. Ele era presidente; eu, conselheiro. Em 2016, eu era presidente do extinto PHS e o convidei para ser candidato a prefeito de Belo Horizonte. Tínhamos uma amizade e via nele boas ideias. Kalil fez um bom primeiro mandato, mas ao longo desse mandato, algumas divergências entre nossos modos de fazer política começaram a existir. No final do primeiro mandato, essas divergências foram ficando cada vez maiores. Kalil se mostrou completamente (diferente) de quem conhecia antes de 2016. Em 2020, a relação não era sustentável. Já não o reconhecia mais. Por isso, não tinha mais condições de apoiá-lo.



Kalil mudou, na visão do senhor?



Conheci um Kalil que, hoje, é completamente diferente. É um Kalil que só pensa nele, egoísta, que só tem propósitos pessoais – e não um propósito estadista. Quando o conheci, esperava que a gente caminhasse por muitos anos na política. Mas, infelizmente, Kalil mudou completamente. É insustentável ficar ao lado de uma pessoa como ele.



Como surgiu a sua relação com o governador Romeu Zema?



A relação vem desde o primeiro dia de mandato dele. Os deputados alinhados ao nosso projeto na Assembleia sempre caminharam com Zema. Após o rompimento com Kalil, nos aproximamos ainda mais, mas sempre fomos da base de sustentação ao governador – nunca fomos oposição.



O senhor já declarou o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Mas, como um político próximo a Zema, acredita que ele traiu Bolsonaro ao não formar chapa com o presidente em Minas Gerais?



O meu partido apoia o presidente Bolsonaro e entre as candidaturas postas, eu também acredito que o Bolsonaro é a melhor opção. Mas de maneira nenhuma eu acredito que foi traição. Por que seria uma traição? Traição é quando você tem um compromisso e não honra o seu compromisso. Qual compromisso eleitoral o Zema tinha com o Bolsonaro? Não tinha compromisso, então não houve traição nenhuma.



A que o senhor atribui o fato de essa aliança entre Zema e Bolsonaro não ter saído?



Talvez faltou mais diálogo das duas partes para fazer esse estreitamento eleitoral, mas eu acredito que a aliança eleitoral é o que menos interessa. O que interessa é o que o povo quer. O que as pessoas querem é resultado. O Zema é um governador que está dando resultado. O Bolsonaro, se for reeleito, vai continuar tendo um carinho por Minas Gerais, vai continuar ajudando Minas. E se Bolsonaro não for reeleito, quem quer que seja o presidente, o Zema vai ter uma boa relação porque o Zema é do diálogo, ele é bom de conversa. Ele não faz oposição por oposição. Durante o governo Bolsonaro, ele diversas vezes elogiou posturas do presidente, como também criticou em momentos que ela achava que tinha que criticar.



Acredita que o senador Carlos Viana vai ter uma projeção maior por ser o candidato de Jair Bolsonaro ao governo de Minas?



O povo não está nem entendendo isso. Sabe o que o povo está interessado? O governador Romeu Zema foi um cara que fez bem ao estado de Minas Gerais? Foi. Foi um cara que pegou o estado com quatro meses de salário atrasado e colocou em dia. Hoje o funcionário público recebe em dia, recebe o décimo terceiro em dia. O último reajuste tinha sido em 2011, ele deu um reajuste de mais de 10% ao funcionalismo público. Ele tirou o estado do vermelho. Pela primeira vez nós conseguimos fechar o ano no azul. Ou seja, se gastou menos do que arrecadou. Sabe o que o povo está preocupado? Que o Zema conseguiu gerar meio milhão de empregos novos em Minas Gerais. Ele levou oportunidades para quem estava numa condição de vulnerabilidade. Ele pegou Minas Gerais que era o 26º estado em transparência e hoje é o estado mais transparente do Brasil. Nós somos o estado mais seguro para se viver e o povo está preocupado com isso.



O Bolsonaro fez um bom governo?

Em muitos aspectos, sim.



Então isso não vai favorecer o Carlos Viana?



Não, porque as pessoas vão fazer um juízo do Bolsonaro para a eleição do Bolsonaro. Não quer dizer que quem vota no Bolsonaro vai votar no Carlos Viana.



Não existe transferência de voto? Lula com o Kalil aqui, Bolsonaro com o Viana, não faz diferença?



Acho que faz pouca diferença. As pesquisas estão erradas. Na pesquisa que foi anunciada agora, mostra que o Alexandre Silveira com o apoio do Lula está em primeiro, que o candidato do Bolsonaro está em segundo e eu com o apoio do governador estou com 2%. Você acha que eu, como candidato do governador, vou ter 2% de votos? Não tem jeito de acreditar nisso, não faz sentido. Nós não estamos na década de 90 mais não. A gente achar que o público de Minas Gerais vai votar no Kalil porque o Kalil está associado ao Lula ou que o público do Bolsonaro vai votar no Viana porque ele faz palanque para o Bolsonaro, não existe mais isso. Se você pegar as pesquisas, você vai ver que o Zema tem voto do eleitor do Lula, tem voto do eleitor do Bolsonaro.



O senhor foi o relator dos textos do Auxílio Emergencial e do Auxílio Brasil. Vai ser possível ter esses pagamentos de R$ 600 em 2023? O senhor é favorável a isso?



Eu sou favorável. O Brasil não gastava nem 0.5% do PIB. Então nós tínhamos uma margem muito grande para crescer na assistência social e crescemos. Acho que é viável manter esse valor para os próximos anos, só que como tudo na economia do nosso país, a gente tem que falar de onde vai tirar. Então vamos ter que priorizar. Essa é uma prioridade no meu entendimento. Nós precisamos priorizar quem está na condição de extrema pobreza e pobreza. Vamos continuar investindo nessas pessoas, só que certamente vamos ter que cortar de outras áreas. E cabe ao próximo presidente eleito, fazer esse discernimento de onde cortar e propor isso para o Congresso.



Qual o maior problema de Minas? Como contribuir para melhorar estando no Senado?



Hoje temos o problema da dívida que Minas Gerais tem com a União. Nosso maior problema hoje não é nosso futuro, é nosso passado. Infelizmente, os últimos gestores que passaram não tiveram compromissos com aquilo que era o certo a se fazer. Isso gerou uma dívida muito grande e hoje Minas deve muito à União. Temos que pagar, uma dívida foi feita para ser paga. Ninguém gosta de devedor, as pessoas fazem dívidas e depois têm que honrar a dívida delas, temos que pagar. É um dos motivos por que eu quero ser senador da República, quero ser uma ponte entre o governo do estado e o federal.



Candidatos alinhados à esquerda contestaram a existência dessa dívida e o valor. Dizendo que tem muito mais a ver da relação do governo com o banco do que efetivamente uma dívida em termos justos.



Podemos questionar o valor da dívida, os juros, tudo isso cabe. Mas precisa ter uma imaginação muito vasta para conseguir defender uma tese que a dívida não existe, não ocorreu. A dívida tem, se ela é justa ou não é outra coisa. Quando você vai no banco e pega R$ 1 mil, pode achar abusivo mas pegou o empréstimo, é o que aconteceu. Mas a dívida existe e precisa ser quitada. Cabe a nós mineiros e, sobretudo, representantes do estado, negociar isso aí.



Por fora do Regime de Recuperação Fiscal (RRF)?



Eu sou favorável ao RRF, mas depende da Assembleia. São várias frentes. Nós precisamos disso porque é mais saudável, outra coisa é a dívida. Não se confundam. Para sanar, fazer o parcelamento, a RRF é o caminho. São duas coisas distintas. Nós temos um caminho para resolver a dívida, a aprovação da RRF, porque aí conseguimos parcelar a dívida. Mas, junto com a RRF, podemos oferecer mais alternativas para além da RRF, não que eu sou contra, sou favorável 100%. Defendo o Regime de Recuperação Fiscal porque sei que é o melhor para o estado.





Algum outro termo que pretende priorizar?



Tenho uma pauta muito cara para mim, que pessoa com deficiência e pessoa com doença rara. Eu, enquanto deputado federal, atuei nesta área. Sou presidente da frente parlamentar das pessoas com doenças raras, tenho inúmeros projetos para beneficiar e dar uma qualidade de vida melhor a essas pessoas. Eu sei o que é ter alguém com doença rara dentro de casa e esse trabalho não pode parar. Tenho certeza que na condição de senador posso fazer muito mais.



Se a vaga ao Senado não der certo, quais são os próximos passos? Tem plano B?



O Plano B é fazer o Plano A dar certo. Estou tão otimista. Sou candidato a senador há duas semanas, nessas duas semanas o que estou recebendo de palavras de incentivo, apoio, é o dia inteiro. Tenho certeza que se continuar neste ritmo, vocês vão ver que dia 22 de outubro nós vamos provar que essas pesquisas estavam erradas.



Tem chance de sair uma ‘vaguinha’ no governo?



Se for no governo Zema não tem ‘vaguinha’, qualquer vaguinha lá é ‘vagona’. O cargo que for no governo Zema é motivo de muita honra. ‘Vaguinha’ era para quem não trabalhava pelo estado, mas quem hoje está na estrutura do governo está transformando a vida do mineiro, então eu me sentiria muito honrado de fazer parte disso. Mas não tenho pretensão nenhuma de pensar em um futuro governo.



Fale um ponto positivo e negativo de Bolsonaro.



Positivo: defensor da vida. Contra o aborto e eu também sou, então acho que é uma característica que gosto muito dele. Negativo: ainda falta uma habilidade para construir pontes políticas que possam dar um retorno maior para a população.



E de Lula?



Positivo: diálogo. É um cara do diálogo, que conversa bem.

Negativo: tem ideias velhas para um tempo novo. Ele continua batendo em soluções da década de 90 que não vão dar certo.



De Zema e Kalil...

Zema é trabalhador, bom gestor, humilde e muito competente. O defeito é não ter entrado para a política antes. Em relação a Kalil, o ponto negativo é que é autoritário, egoísta, só pensa nele. Infelizmente o Kalil se perdeu na política, é uma decepção política que eu tenho. O ponto positivo: é atleticano.