Marcelo Aro iguala homens e mulheres, e diz: 'Não gosto de usar bandeiras'

Candidato ao Senado, Marcelo Aro (PP) afirmou ao 'EM Entrevista' hoje (04/08) que sua proposta para as mulheres é "fazer a lei valer" (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) O deputado federal e candidato de Romeu Zema (Novo) ao Senado por Minas Gerais, Marcelo Aro (PP), relatou no ‘EM Entrevista’ de hoje (04/08) os seus planos para contemplar as pautas femininas em seu mandato no Senado, caso seja eleito. Para Aro, ele não deve separar homens e mulheres, e deve trabalhar em conjunto para a sociedade.





“Eu não gosto muito da gente separar o que a gente vai fazer pelas mulheres e o que a gente vai fazer pelos homens. Nós temos que fazer pela sociedade. Obviamente as mulheres hoje têm um poder eleitoral muito grande, elas definem a eleição, mas o trabalho é para ambos”, disse.





O candidato ainda ressaltou que o seu plano para melhorar a qualidade de vida das mulheres mineiras é fiscalizar leis que já existem em prol do público feminino.





“A lei já existe. Nós precisamos então, neste caso, fiscalizar a lei. Você não pode ter distinção por causa de sexo. Você não pode discriminar ninguém por causa do sexo. Então nós temos que utilizar as leis que nós já temos e fazer que elas passem a valer”, afirmou.





Inclusive, o deputado ressaltou que a “lei já existe” para o caso Bárbara Vitória . Aro disse que, apesar de o crime ter sido um “caso horroroso”, “se matasse uma menina de 10 anos ou um menino de 10 anos, a lei tem que ser a mesma”, pontuou.





Ele ainda comentou sobre a suspeita de abuso sexual que a criança teria sofrido, afirmando que crimes sexuais acontecem com meninas e meninos, e que a lei precisa contemplar todos os gêneros.





A razão pela qual Marcelo Aro coloca homens e mulheres no mesmo patamar social foi relatada por ele. Ele disse que não gosta de “levantar bandeiras”, especialmente em época eleitoral.





“Eu tenho um cuidado muito grande nessa época de eleição, porque o que tem de oportunista para usar de bandeiras, como “temos que engajar mais mulheres” para ganhar voto, eu não gosto de fazer isso. Eu trabalho para a mulher no dia a dia, no meu trabalho, no meu ofício”, completou.