'EM Entrevista' recebe Marcelo Aro, candidato de Zema ao Senado

Marcelo Aro (PP) e Romeu Zema (Novo) no lançamento de candidatura ao Senado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O deputado federal Marcelo Aro (PP-MG), candidato ao Senado nas eleições deste ano, é o convidado desta quinta-feira (4/8) no “EM Entrevista”, podcast de política do Estado de Minas. O parlamentar, que compõe a chapa de apoio do governador Romeu Zema (Novo) na disputa, responderá os questionamentos dos jornalistas ao vivo no YouTube do Portal Uai, a partir de 11h30.





A candidatura de Aro foi oficializada pela sigla, no último dia 30, em convenção do Partido Progressista . No evento, Zema esteve presente e celebrou não só de ter Aro na chapa, mas o fato de ter conseguido se aliar a outros partidos.





"A gente se sente extremamente honrado de estar compondo a chapa com o governador Romeu Zema. Desde o começo, somos parceiros do governador, e eu disse para ele, há mais de um ano atrás, o seguinte: 'Governador, o senhor que vai me escalar. Se o senhor quiser que eu venha para deputado federal estou pronto, se o senhor quiser que eu seja candidato ao Senado, a vice também, estou pronto, e se não quiser que eu seja candidato a nada também estou pronto. Porque acredito no projeto do senhor'", afirmou o governador.

Pesquisa eleitoral

Conforme divulgou a pesquisa do Real Time Big Data, ao fim de julho, a disputa ao Senado tem Alexandre Silveira (PSD) na liderança , com 13% das intenções de voto. Enquanto o deputado estadual Cleitinho (PSC), tem 12%.





Na sequência aparecem Marcelo Álvaro Antônio e Paulo Piau (MDB), empatados com 4%. Já Marcelo Aro tem 2% do eleitorado ao seu lado. Dirlene Marques (PSTU) não pontuou. Brancos ou nulos somam 35%.

“EM Entrevista”

Marcelo Aro é o terceiro convidado desta semana, de uma série de sabatinas, na disputa pela cadeira no Senado a responder os questionamentos dos jornalistas do Estado de Minas.





O “EM Entrevista” recebeu, na terça-feira (2/8), Alexandre Silveira , líder das pesquisas ao Senado, que compõe a chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Alexandre Kalil (PSD).