PSDB rebate Costa e diz que Novo queria correligionário como vice de Zema

Marcelo Aro (esquerda) e Romeu Zema (centro) durante convenção eleitoral do Novo em Minas, em 23 de julho, em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) O PSDB criticou nesta quarta-feira (03/08) o jornalista Eduardo Costa (Cidadania) e o Novo em virtude da proposta - declinada - para o comunicador ocupar o cargo de vice na chapa encabeçada pelo governador de Minas, Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição nas eleições de outubro de 2022. O partido disse que Costa precisa assimilar "o óbvio".









"Seria mais fácil se ele se curvasse à realidade e compreendesse o óbvio: se o Novo realmente o quisesse na chapa o teria convidado para se filiar a um partido aliado e não ao Cidadania que, o Brasil inteiro já sabia, iria se federar com o PSDB que, por sua vez, já tinha, desde muito antes, candidato próprio ao Governo do Estado, o que impediria qualquer entendimento com a chapa do governador Zema", diz trecho de nota divulgada pelo PSDB.





O partido também afirmou que políticos de outros partidos foram sondados para compor a chapa com Zema e que, pela diferença da legenda, não foram aceitos. "Ao inviabilizar as candidaturas de Paulo Brant, Bilac Pinto Marcelo Aro e agora a do radialista, fica claro que o Novo sempre quis o Novo como companheiro de chapa", diz a nota.





Negativa de Eduardo Costa





Na última segunda-feira (1), Eduardo Costa divulgou vídeo nas redes sociais no qual abordou a negativa ao governador Zema. O jornalista disse que o Cidadania estava de acordo, ao contrário do PSDB, e também citou o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) ao dizer que evitava o convívio "com essa gente".





"Não dá para conviver com essa gente. E começou um festival de negociações. 'Quero ser sucessor do Zema daqui quatro anos', 'queria que o Abi-Ackel fosse vice do Zema', essas coisas. Então, antes que o prazo fatal chegue, que é sexta-feira, eu liguei para o governador, agradeci a gentileza dele".

O PSDB saiu em defesa de Aécio. "Quanto às grosserias e irresponsáveis acusações que faz ao ex-governador Aécio Neves, ele se esquece de que o hoje deputado Aécio foi absolvido de todas elas e o inquérito deixou claro que ele foi, na verdade, vítima de uma criminosa armação, finalmente desmascarada pela Justiça", disse o partido na nota emitida nesta quarta.





Chapa de Zema





Sem Eduardo Costa, a tendência é que o Novo lance Mateus Simões (Novo), como vice. Simões foi vereador de Belo Horizonte de 2017 a 2020 e secretário-geral do Governo de Minas de 2020 até abril deste ano.





O nome para disputar uma vaga ao Senado é o do deputado federal Marcelo Aro (PP-MG). Além de Novo e PP, Zema tem os apoios dos seguintes partidos: Podemos, Agir, Solidariedade, MDB, PMN, DC, Patriota e Avante.