Secretário de Zema deixa pasta para ajudar em campanha para governador

Marcelo Aro, Romeu Zema, Nely Aquino e Igor Eto na convenção eleitoral do PP em Minas, na Câmara Municipal de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Um dos homens de confiança de Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais candidato à reeleição nas eleições de outubro de 2022, Igor Eto deixou nesta terça-feira (2/8) o posto de secretário de Governo. A exoneração, a pedido, acontece para que Eto atue na campanha visando a reeleição de Zema.









Outros integrantes do Governo de Minas deixaram o Executivo por causa das eleições de 2022. Um deles é Gustavo Corrêa, que atuava como secretário-adjunto da Secretaria de Governo.





A comunicação também foi outra área afetada, com exonerações a pedido para que os profissionais atuem com foco no período eleitoral. As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.





Chapa de Zema





Romeu Zema encabeça a chapa que deve ser composta por Mateus Simões (Novo) como vice. Simões, outro nome de confiança de Zema, foi vereador de Belo Horizonte de 2017 a 2020 e secretário-geral do Governo de Minas de 2020 até abril deste ano.





O nome para disputar uma vaga ao Senado é o do deputado federal Marcelo Aro (PP-MG) . Além de Novo e PP, Zema tem os apoios dos seguintes partidos: Podemos, Agir, Solidariedade, MDB, PMN, DC, Patriota e Avante.





Disputa





Além de Zema, Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) se colocam na disputa pelo governo mineiro.