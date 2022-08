'EM Entrevista' recebe Alexandre Silveira, candidato ao Senado

Senador Alexandre Silveira (PSD) participa de sabatina no 'EM Entrevista' nesta terça-feira (2/8) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Estado de Minas, recebe nesta terça-feira (2/8) Alexandre Silveira (PSD), candidato ao Senado Federal. A conversa começa às 11h30 e será transmitida ao vivo no YouTube do Portal Uai. Ele será o primeiro convidado, de uma série de sabatinas, na disputa à cadeira no Senado a responder os questionamentos dos jornalistas. O "EM Entrevista", podcast de política do, recebe nesta terça-feira (2/8) Alexandre Silveira (PSD), candidato ao Senado Federal. A conversa começa às 11h30 e será transmitida ao vivo no YouTube do Portal Uai. Ele será o primeiro convidado, de uma série de sabatinas, na disputa à cadeira no Senado a responder os questionamentos dos jornalistas.





Ex-secretário de estado de Saúde de Minas, Alexandre Silveira afirmou que defenderia não somente mais verbas do orçamento da União para a saúde, como também trabalharia para que os recursos fossem empregados de forma mais eficiente.

Além disso, o senador de Minas Gerais destacou trabalharia para que as obras nas rodovias e ferrovias do estado sejam realizadas. Por fim, disse que pretendia lutar para reduzir os índices de criminalidade, aumentando a segurança, já que, assim, pode-se captar maiores investimentos para Minas.





Com pouco tempo no Senado, ele já lidera a corrida à reeleição do cargo, com 13% das intenções de votos . É o que apontou o levantamento mais recente feito pelo Real Time Big Data, divulgado em 21 de julho.





Silveira ainda recebe o apoio do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tentar renovar o seu mandato no Senado. Ele também está junto ao candidato do PSD ao governo mineiro, Alexandre Kalil, e ao vice petista, André Quintão.





Segundo o candidato ao Congresso Nacional, ele assumiu um compromisso com o candidato ao Palácio do Planalto e se diz ‘soldado’ de Lula . "Agora voltamos a uma aliança, e tenho compromisso público que não é só para ganhar as eleições, é para ajudar o presidente Lula a governar o Brasil", apontou ele.

Lula apoia reeleição de Alexandre Silveira (PSD) ao Senado por Minas (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)





EM Entrevista

Enquanto Silveira será o entrevistado desta terça-feira (2/8), seu principal adversário nas pesquisas, que aparece em segundo lugar, o deputado estadual Cleitinho (PSC) , enfrentará a sabatina na quarta-feira (3/8). Marcelo Aro (PP-MG) seguirá a série de entrevistas na quinta-feira (4/8).





Vale reforçar que todas as participações no “EM Entrevista” ao longo desta semana serão transmitidas ao vivo no YouTube do Portal Uai, a partir das 11h30. Os candidatos terão por volta de 40 minutos para responder aos questionamentos e destacar os principais pontos de sua candidatura.