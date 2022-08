Cleitinho sobre Senado: 'Esse sistema nojento quer me boicotar'

Cleitinho se enfureceu ao ter a candidatura ao Senado tida como duvidosa (foto: Reprodução/Instagram Cleitinho Azevedo) O deputado estadual mineiro Cleitinho (PSC) divulgou nesse domingo (31/07) um vídeo no qual desabafa e reafirma que é candidato ao Senado por Minas Gerais nas eleições de outubro de 2022. Na gravação, publicada nas redes sociais, o parlamentar chega a se exaltar.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cleitinho Azevedo (@cleitinhoazevedo)



"Esse sistema nojento quer me boicotar e dar rasteira", afirma. "Eu só não sou candidato a senador se eu morrer, e eu não vou morrer", grita Cleitinho, em determinado momento da gravação. O deputado considerou o vídeo como o "mais importante" da vida. No vídeo de quase cinco minutos, divulgado na última noite, Cleitinho critica pesquisas eleitorais e imprensa e diz que não disputará uma cadeira ao Senado caso ele morra. Natural de Divinópolis, cidade do Centro-Oeste de Minas, Cleitinho foi eleito deputado com 115.492 votos."Esse sistema nojento quer me boicotar e dar rasteira", afirma. "Eu só não sou candidato a senador se eu morrer, e eu não vou morrer", grita Cleitinho, em determinado momento da gravação. O deputado considerou o vídeo como o "mais importante" da vida.





Além de Cleitinho, Alexandre Silveira (PSD), Marcelo Aro (PP), Marcelo Álvaro Antônio (PL), Bruno Miranda (PDT), Dirlene Marques (PSTU), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Irani Gomes (PRTB) são outros nomes que se colocam na disputa ao Senado por Minas.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.