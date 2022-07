Rede e PSB oficializam apoio a Kalil ao governo de Minas

Kalil faz o L de Lula durante convenção eleitoral da Rede de Minas nom plenário da ALMG (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) O ex-prefeito de Bh Alexandre Kalil (PSD), candidato ao governo de Minas nas eleições de outubro, teve dois apoios oficializados neste domingo (31/07): PSB e Rede, durante convenções eleitorais dos dois partidos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte. Até então, além das duas legendas, o candidato tem PT, PCdoB e PV como aliados na disputa.









Já a Rede decidiu por apoio "único" a Kalil . Isso porque o partido faz parte de uma federação com o Psol, que tem Lorene Figueiredo como candidata ao governo de Minas, e Sara Gouveia (Psol) para o Senado.





Alexandre Kalil contará com apoios de PSB e Rede na disputa ao governo mineiro em 2022 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press ) No âmbito nacional, tanto PSB quanto Rede vão apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planato. O PSB tem nos seus quadros o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, vice na chapa do petista.





Disputas





Kalil durante convenção eleitoral do PSB, na Assembleia de Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), José Maria Eymael (DC), Sofia Manzano (PCB) e Leonardo Péricles (UP) são os candidatos à Presidência da República.





Em Minas, além de Kalil e Lorene, Romeu Zema (Novo), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP) e Cabo Tristão (PMB) se colocam na disputa pelo governo.





Fora Silveira, Marcelo Aro (PP), Marcelo Álvaro Antônio (PL), Cleitinho (PSC), Bruno Miranda (PDT) estão na disputa ao Senado por Minas.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.