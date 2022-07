Pros reforça independência nacional e em Minas durante convenção

Welinton Prado presidiu a convenção eleitoral do Pros de Minas Gerais, em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Durante convenção eleitoral na manhã deste domingo (31/07), em Belo Horizonte, o Pros reforçou a independência partidária nas eleições de outubro de 2022. O direcionamento vale tanto para o cenário em Minas Gerais, quanto no nacional, mesmo com a legenda tendo Pablo Marçal (Pros) como candidato à Presidência.









"Depois de todo esse processo já construído aqui em Minas Gerais, o Pablo foi realmente muito coerente, compreendeu inclusive toda essa construção. Eu pessoalmente queria deixar aqui claro meu posicionamento, o meu candidato à Presidência da República é o Pablo Marçal, candidato do partido, só que no partido não vai ter nenhum tipo de imposição aqui. O que manda é a liberdade", completou o parlamentar.





No evento do Pros, foram lançados os candidatos a deputados estaduais e deputados federais por Minas. Atualmente, além de Welinton, a legenda conta com um outro parlamentar mineiro: Elismar Prado (Pros), deputado estadual.





Disputas





Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) , André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PSTU), José Maria Eymael (DC), Sofia Manzano (PCB) e Leonardo Péricles (UP) são candidatos à Presidência da República.





Em Minas, Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP) e Cabo Tristão (PMB) se colocam na disputa pelo governo.





Alexandre Silveira (PSD), Marcelo Aro (PP) , Marcelo Álvaro Antônio (PL), Cleitinho (PSC), Bruno Miranda (PDT) e Sara Azevedo (Psol) são alguns nomes que se colocam na disputa ao Senado por Minas.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.