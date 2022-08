PP oficializa apoio a Zema e lança Marcelo Aro como candidato ao Senado

Marcelo Aro (centro) e Romeu Zema (direito) com os braços erguidos na convenção do PP, neste sábado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

Ver galeria . 15 Fotos Marcelo Aro (PP) foi lançado como candidato ao Senado por Minas Gerais na chapa encabeçada por Romeu Zema (Novo) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press ) Zema celebrou não só o fato de ter Aro na chapa, mas o fato de ter conseguido se aliar a outros partidos. Além do próprio Novo e do PP, Podemos, Agir, Solidariedade, MDB, PMN, DC, Patriota e Avante são aliados de Zema na disputa estadual. Há uma proposta para o PL se juntar a Zema , que envolve a suplência do cargo de senador.

O Partido Progressista (PP) oficializou na manhã deste sábado (30/07), em convenção partidária, o apoio a Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais e candidato à reeleição nas eleições de outubro de 2022. No evento, o deputado federal Marcelo Aro (PP-MG) também foi lançado como candidato ao Senado na chapa encabeçada por Zema.Na convenção eleitoral, realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte, vários candidatos a deputado estadual e deputado federal também estavam presentes, além de outras figuras políticas. No âmbito nacional, o partido vai apoiar Jair Bolsonaro (PL), presidente e candidato à reeleição.



"Para mim é extremamente importante. Tenho sido um advogado dentro do partido Novo no sentido de nós encorparmos a nossa candidatura aqui em Minas. Sempre tenho dito que a situação de 2018 não se repetirá mais, quando eu fiz uma campanha solo, porque o país vivia um momento totalmente diferente do de hoje", disse Zema.



"E nós precisamos caminhar juntos com outros partidos, principalmente quando se trata de um candidato ao Senado como Marcelo Aro. Que é jovem, que já tem uma boa bagagem, e que já provou dentro do nosso próprio governo, trabalhando muito próximo de nós, que tem uma capacidade muito grande", também afirmou.







Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com



#Zema #Aro #eleições2022" />

Marcelo Aro também comemorou a confirmação. "A gente se sente extremamente honrado de estar compondo a chapa com o governador Romeu Zema. Desde o começo, somos parceiros do governador, e eu disse para ele, há mais de um ano atrás, o seguinte: 'Governador, o senhor que vai me escalar. Se o senhor quiser que eu venha para deputado federal estou pronto, se o senhor quiser que eu seja candidato ao Senado, a vice também, estou pronto, e se não quiser que eu seja candidato a nada também estou pronto. Porque acredito no projeto do senhor'", afirmou.



Zema, Aro e Costa?

Disputa eleitoral



Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/07/30/interna_politica,1383583/pp-oficializa-apoio-a-zema-e-lanca-marcelo-aro-como-candidato-ao-senado.shtml



Além de Zema e Pestana, Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP) e Cabo Tristão (PMB) se colocam na disputa pelo governo mineiro.



As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.



Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com



#Zema #Kalil #eleições2022

" />

O nome favorito de Zema para compor a chapa como vice-governador é o do jornalista Eduardo Costa (Cidadania). Contudo, há uma questão a ser resolvida.Marcus Pestana (PSDB), pré-candidato ao Governo de Minas, precisaria desistir da disputa, já que PSDB e Cidadania estão juntos em uma federação partidária. O plano B de Zema seria Mateus Simões (Novo), ex-vereador de BH e ex-secretário-geral do governo estadual.Espera-se que a decisão se dê até 5 de agosto, data limite para realização das convenções partidárias. Depois, os partidos têm até 15 de agosto para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Além de Zema e Pestana, Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP) e Cabo Tristão (PMB) se colocam na disputa pelo governo mineiro.As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês