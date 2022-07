Nova pesquisa em Minas: Zema tem 44,5% e Kalil 26,8%

Romeu Zema e Alexandre Kalil lideram disputa pelo governo de Minas (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Estado de Minas, Zema aparece com 44,5% das intenções de voto, ante 26,8% do ex-prefeito de Belo Horizonte. Candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo) tem 17,7 pontos de vantagem sobre Alexandre Kalil (PSD) na disputa pelo governo de Minas Gerais. A diferença consta na mais recente pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados a respeito da corrida ao Palácio Tiradentes. No levantamento, divulgado com exclusividade pelo, Zema aparece com 44,5% das intenções de voto, ante 26,8% do ex-prefeito de Belo Horizonte.





Todos os demais postulantes estão tecnicamente empatados, por causa da margem de erro de 2,5 pontos — para mais ou para menos. O pelotão que segue Zema e Kalil é encabeçado numericamente pela professora Vanessa Portugal (PSTU), que soma 2,1%; com 1,8%, está o senador Carlos Viana, do PL. O ex-deputado federal Marcus Pestana (PSDB) tem 0,9%, contra 0,7% da doula Renata Regina (PCB).









Os dados são do cenário estimulado, em que os entrevistados opinam a partir de uma lista de candidatos fornecida pelos pesquisadores. Nesse recorte, há 15,2% de indecisos e 7,2% de potenciais votos brancos/nulos. Outros 0,2% não responderam à pergunta.









O cenário, segundo Domilson, tende a mudar caso Viana seja confirmado no páreo. Para Domilson Coelho, diretor-executivo da F5, a polarização nacional entre os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) deve dar o tom da eleição mineira. O petista firmou acordo com Kalil, enquanto o partido do atual presidente tem Carlos Viana como pré-candidato. A participação do senador na disputa pelo governo ainda não foi oficializada O cenário, segundo Domilson, tende a mudar caso Viana seja confirmado no páreo.





“Viana deve crescer, porque parte do eleitor de Zema é ligado à direita, contra o ex-presidente Lula e segue a orientação de Bolsonaro. Se o presidente tiver um candidato em Minas que não Zema, desidrata o governador”, diz.









“O jogo ainda está aberto. Há várias negociações acontecendo”, avalia, mencionando a indefinição em torno dos rumos do União Brasil. O partido, dono da maior fatia do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão e fruto da fusão entre DEM e PSL,



Leia também: Com apoio de Lula e Kalil, Silveira abre vantagem na disputa ao Senado Embora a distância de Zema para Kalil seja considerável, Domilson crê que outros elementos podem influenciar nos rumos do pleito.“O jogo ainda está aberto. Há várias negociações acontecendo”, avalia, mencionando a indefinição em torno dos rumos do União Brasil. O partido, dono da maior fatia do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão e fruto da fusão entre DEM e PSL, ainda estuda as opções de aliança no estado





Indecisos predominam na pesquisa espontânea





O Instituto F5 construiu, ainda, pesquisa espontânea sobre o governo. No modelo, o eleitorado pode citar livremente o político que deseja ver no comando do Executivo estadual. Embora Zema tenha angariado 15,4% das menções, outros 58% afirmaram ainda não saber em quem votar. Paralelamente, Kalil conseguiu 8,7%.





Apesar de não ser candidato ao Palácio Tiradentes, o deputado federal Aécio Neves (PSDB), que avalia tentar um retorno ao Senado Federal , aparece com 0,2%. O deputado federal bolsonarista Junio Amaral (PL) e seu correligionário Carlos Viana têm, cada um, o mesmo percentual do tucano. O deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC), pré-candidato a senador, tem 0,1%.





Na cena espontânea, possíveis votos nulos ou em branco são 9,4% do total de respostas. Registradas, ainda, 7,8% de abstenções.









A maioria do segundo pelotão, por sua vez, deve ir às urnas isoladamente. Marcus Pestana, contudo, se confirmado na disputa, terá o endosso do Cidadania, com quem o PSDB forma uma coligação. Há tratativas, também, com o PDT. Carlos Viana também tenta uma composição e busca atrair o Republicanos, a fim de repetir a aliança nacional das legendas em torno de Bolsonaro.





Kalil lidera com o apoio de Lula





A liderança da corrida eleitoral mineira muda de mãos quando os candidatos são associados a lideranças nacionais. Atrelado a Lula, Kalil salta 14,7 pontos e chega a 41,5% das intenções de voto, contra 31,7% de Zema, que na pesquisa é relacionado a Felipe d’Avila, presidenciável do Novo. O índice representa queda de aproximadamente 12,8% no percentual do governador em relação ao cenário estimulado tradicional.





Na terceira configuração, Viana também cresce e, com o apoio de Bolsonaro, atinge 8,2%. Ao lado de Vera Lúcia, nome do PSTU ao Palácio do Planalto, Vanessa Portugal fica com 1,5%.





Na pesquisa, cuja relação de questões aos participantes foi desenvolvida na semana passada, Marcus Pestana é associado a Simone Tebet (MDB) e atinge 0,7%. O tucano, no entanto, anunciou que vai caminhar ao lado de Ciro Gomes (PDT)





Depois, com 0,6%, vem Renata Regina, apoiada por Sofia Manzano (PCB). Lorene Figueiredo (Psol), independente, tem 0,4%. No plano nacional, vale lembrar, os pessolistas seguirão com Lula.





Na Unidade Popular, cujo candidato à Presidência da República é Leonardo Péricles, Indira Xavier mantém 0,2% quando associada ao companheiro de sigla.





No cenário em que os candidatos em Minas são ligados a presidenciáveis, indecisos são 9,7%; brancos e nulos, por sua vez, são 5,5%. Não houve abstenções.









O nível de confiança dos resultados vistos na pesquisa F5/EM é de 95%. Para a obtenção dos números, foram feitas 1.625 entrevistas presenciais entre os dias 25 e 28 de julho. A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-09704/2022 e BR-05714/2022.