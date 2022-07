Zema: Kalil fez gestão 'inadequada' em BH e 'não é adepto a pagar dívidas'

Romeu Zema (foto) vai enfrentar Alexandre Kalil na eleição estadual (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 23/7/22)

Governador chama Agostinho de 'adversário'

Aliados de Zema querem Parlamento alinhado em 23

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), classificou como "totalmente inadequada" a gestão feita em Belo Horizonte pelo ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), seu rival na eleição estadual. O candidato à reeleição ainda alfinetou o adversário ao dizer que o pessedista "não é adepto a pagar dívidas". As declarações compõem entrevista concedida ao programa "Café com Matte", que será veiculado na íntegra nesta quinta-feira (28/7), no YouTube. A conversa, gravada, ocorreu ontem."Considero a gestão dele (Kalil) em Belo Horizonte totalmente inadequada. As enchentes estão aí, ele teve dois mandatos. Corrigiu as enchentes? Não. Agora, com o prefeito Fuad (Noman, do PSD), é que nós assinamos um convênio, estamos repassando à Prefeitura de Belo Horizonte R$ 180 milhões para poder resolver as enchentes na Avenida Tereza Cristina", disse Zema, ao jornalista Marcelo Matte, que foi secretário de Estado de Cultura no início da atual administração.O governador definiu Kalil como "alguém que só quer criticar". "Propostas,até hoje, não vi nada", falou.As farpas direcionadas por Zema a Kalil envolveram, também, questões fiscais como o débito do ex-prefeito junto à capital por ausência de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). No mês passado, em entrevista ao "Flow Podcast", o pessedista admitiu problemas com a Justiça do Trabalho "Meu atual adversário, nós sabemos que não é muito adepto de pagar dívidas, menos ainda dívidas de outras pessoas", cutucou o governador.No mesmo "Flow", ao tratar do caso trabalhista, Kalil detalhou a questão ligada ao IPTU e argumentou que, pelo fato de vários sócios serem responsáveis pelo imóvel de imposto devido, não há como arcar sozinho com o passivo. "Eu disse que qualquer imóvel que estiver no meu nome, que eu dever IPTU, eu dou para a prefeitura".A Marcelo Matte, Zema destrinchou a relação entre seu governo e a Assembleia Legislativa. O Parlamento é presidido por Agostinho Patrus (PSD), contrário a pautas da atual gestão, como a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que só foi viabilizada por meio da Justiça - porque há temor, entre parte dos deputados estaduais, por prejuízos aos serviços públicos O governador chamou Agostinho de "adversário". Isso, porque o deputado foi convidado a ser o vice-candidato de Kalil no pleito deste ano, mas desistiu para abrir espaço à aliança com o PT, que indicou André Quintão para a vaga "Ele (Agostinho) hoje faz parte do grupo adversário. Então, de certa maneira, tudo que ele poderia ter feito para poder prejudicar a nossa gestão, ele fez, devido a intenções eleitoreiras dele, mesmo que prejudicando o estado", criticou. "Ele colocou o projeto de poder pessoal dele acima dos interesses dos 21 milhões de mineiros", emendou.As rusgas entre Zema e Agostinho, embora tenham ocorrido durante boa parte do mandato, se intensificaram neste ano. Há duas semanas, o governador acusou o deputado de "sabotagem" "Quem sabotou Minas foi o Zema: deixou 11 hospitais regionais inacabados, estradas em péssimo estado, não criou nenhum programa social na pandemia, teve o fura-fila da vacina, autorizou mineração na Serra do Curral, dívida de Minas só crescendo", rebateu o parlamentar.As dificuldades de Zema para articular junto ao Legislativo são refletidas numericamente: dos 77 deputados estaduais, apenas 17 compõem formalmente a base aliada ao Palácio Tiradentes. De abril ao início de julho, o governador chegou a ficar sem um bloco formal de apoio, porque não havia o mínimo de 16 parlamentares para compor uma coalizão oficial.No sábado (23), o deputado federal Marcelo Aro (PP), principal articulador político de Zema e pré-candidato ao Senado Federal com o apoio do chefe do poder Executivo, projetou outro cenário a partir de 2023 "Vamos eleger uma bancada forte, do Novo e dos partidos aliados. Não vamos cometer o mesmo erro e vamos eleger um presidente da Assembleia alinhado ao senhor, para aprovar as pautas", prometeu, durante a convenção em que o partido de Zema oficializou a tentativa de conseguir a reeleição.No mesmo dia, Agostinho Patrus foi ao Twitter lançar uma provocação a Aro. "Tem deputado federal achando que vai resolver a eleição na ALMG no ano que vem em família, assim como faz na Câmara de BH. Coitado, não sabe nada!".