Kalil no Flow sobre dívida de IPTU: 'A mãozinha do papai é limpa'

O ex-prefeito de BH participou do podcast Flow nesta quarta-feira (1/6) (foto: Reprodução/YouTube)

O pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), comentou nesta quarta-feira (1°/6) sobre uma dívida antiga de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e também um caso na Justiça do Trabalho. O pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), comentou nesta quarta-feira (1°/6) sobre uma dívida antiga de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e também um caso na Justiça do Trabalho. Durante sua participação no podcast “Flow” , ele apontou que vai continuar devendo e seus imóveis estão à disposição do município. O ex-prefeito de Belo Horizonte disse que, pelo fato de o espaço em questão ter vários sócios, não tem como quitar o débito sozinho.





“Eu tenho muito imóvel com muito sócio. Aí eu não paguei, p***. Meus sócios não pagaram e eu não paguei. Eu disse que qualquer imóvel que estiver no meu nome, que eu dever IPTU, eu dou para a prefeitura”, disse Kalil.





Em outras ocasiões, ele explicou que é dono de 12,5% de uma propriedade, que possui vários sócios. Como a PBH não aceita o pagamento de apenas 12,5% da dívida, Kalil disse que ficou inviável acertar a pendência, uma vez que teria que arcar com todo o débito sozinho.





Apesar disso, Kalil também afirmou que mesmo com este débito em aberto na prefeitura, ele não teve caso de corrupção. “Eu mexi com R$ 150 bilhões de orçamento e devo IPTU. Dinheiro não era meu, não roubei. Continuo devendo. E se tiver IPTU que eu devo que for meu imóvel, está aqui colocado em público, eu dou para a prefeitura”, ressaltou.





Além disso, o ex-prefeito de BH também contou que tem problemas na Justiça do Trabalho. “Tem problema na justiça do trabalho? Tenho, tive e tenho empresa, tem problema. Quem não tem? Você não pagou? Não. Tô na justiça com bens e garantia. Devo, foi campanha de 2016 e está na justiça, está tudo certinho”, afirmou.





Ele continuou: "Não tenho caso de escândalo, de corrupção. Mexi com tanto dinheiro e não arrumar nada. teve uma pandemia, não teve um ministério público, uma polícia federal, não teve nada na minha prefeitura e estão achando dívida de novo de 2014? Ah vai tomar banho na soda."

"Vai achar quem roubou, se meteu a mão no dinheiro público. Não vão achar nada. Mexi com mais de R$ 100 bilhões na minha caneta e continuei devendo porque como eu disse, a mãozinha do papai é limpa. Podem procurar, revirar e balançar de cabeça para baixo que não vão achar porra nenhuma", concluiu.