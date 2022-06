Kalil diz que futebol 'é tolerante': 'Não é esse ódio que está no Brasil'

Ex-prefeito de Belo Horizonte opinou sobre como se elegeu na capital mineira com a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro (foto: Reprodução/YouTube) Alexandre Kalil (PSD), ex-presidente do Atlético e pré-candidato à disputa nas eleições pelo governo de Minas, comparou o futebol com a política nesta quarta-feira (1°/6). Durante a participação no podcast “Flow” , ele apontou que a única explicação pela qual foi eleito duas vezes na prefeitura de Belo Horizonte é de que o futebol "é tolerante", já que existe uma divisão entre sua torcida no esporte contra a do Cruzeiro.









Ele apontou que o futebol é tolerante e ninguém é inimigo, como é na política. "Futebol é um negócio muito legal, te dá tolerância. Eu disputei duas eleições da terceira maior capital do país e ganhei nas duas. Sabe por quê? Porque futebol é tolerante. Ninguém é inimigo de ninguém. Imagina quantos amigos eu tenho cruzeirenses, a gente sai, bate papo, discute futebol", disse.





Nesse sentido, ele também usou a comparação entre a disputa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu aliado, e o presidente Jair Bolsonaro (PL). "Por que o cruzeirense votou em você? Porque futebol é tolerante, não é esse ódio que está no Brasil. 'Ah eu sou Lula, eu sou Bolsonaro'. F***-se, cara. Você pode ser o que quiser, vamos sentar aqui e bater um papo, tomar caipirinha, água e discutir o assunto de boa. Quem tiver mais argumento, que leve a melhor", apontou.





Kalil também relembrou sua época na presidência do Atlético, em que trocava farpas com o presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella. "Eu batia boca com o presidente do Cruzeiro, mas quando nos encontrávamos, viajávamos juntos, batia papo. Nós nos degladiamos na rádio, televisão, não era nada de mentira. Eu ficava p*** com ele, ele comigo. Mas nós éramos tolerantes, cada um defendendo o seu, e não éramos inimigo", afirmou.





Por outro lado, Kalil ainda criticou as torcidas organizadas: "Tirando marginal de torcida organizada, isso não é torcedor. Isso acontece em presídio, boca de fumo."





Enquanto isso, agora Alexandre Kalil é pré-candidato ao governo de Minas. Na disputa com ele está o atual governador Romeu Zema (Novo), Carlos Viana (PL), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Saraiva Felipe (PSB), Renata Regina (PCB) e Lorene Figueiredo (Psol) também são pré-candidatos.





As eleições deste ano, que escolhem também o presidente da República, senadores, deputados federais e deputados estaduais, serão realizadas em 2 de outubro. Caso seja necessário, haverá segundo turno no dia 30 do mesmo mês.