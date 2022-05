Pesquisa Big Data: Zema lidera em Minas com 43%; Kalil tem 29%

Pesquisa aponta Zema com 43% e Kalil com 29% na eleição deste ano para o governo de Minas Gerais (foto: Ramon Lisboa/EM/Gil Leonardi/Imprensa MG)

O governador TV Record. O governador Romeu Zema (Novo) lidera as intenções de voto em Minas Gerais, com 43%, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) , com 29%. Os dados são da pesquisa RealTime Big Data, divulgada nesta segunda-feira (30/5) pela









Em um cenário onde a disputa do segundo turno seja entre Zema e Kalil, o governador aparece com 48%, e o ex-chefe do Executivo em BH contabiliza 35%.



Brancos e nulos somam 10%, e indecisos ou não souberam responder 7%.