Carlos Viana é o novo líder do governo no Senado

Senador mineiro vai ocupar cargo que estava vazio desde dezembro do ano passado (foto: Reprodução / Carlos Viana)

O senador Carlos Viana (PL) aceitou nesta quarta-feira (6/4) a indicação do presidente Jair Bolsonaro (PL) para ser o novo líder de governo. A informação foi confirmada à reportagem do Estado de Minas pela equipe do parlamentar.

A decisão era prevista nos bastidores, já que o mineiro ocupava o posto de vice-líder. O cargo principal estava vago desde dezembro, com a saída de Fernando Bezerra Coelho (MDB).

Na última sexta-feira, o pré-candidato ao governo de Minas Gerais deixou o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para se filiar ao Partido Liberal (PL) durante o último dia da janela partidária.

Em entrevista ao Estado de Minas, Viana disse que temia que uma eventual aliança nacional entre os emedebistas, o Novo, o PSDB e o União Brasil tornasse inviável sua participação na corrida rumo ao Palácio Tiradentes.

"Eu não teria o apoio do MDB na eventualidade desse acordo se tornar realidade. Fui forçado a buscar outra porta", declarou na ocasião.