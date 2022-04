Cai diferença entre Bolsonaro e Lula no voto espontâneo, aponta pesquisa

(foto: Marcos Corrêa/Presidência da República; Apu Gomes/AFP)

A segunda pesquisa XP Ipespe para o mês de março divulgada nesta quarta (06/4) registra queda na diferença de intenção de voto nos pré-candidatos a presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).No levantamento realizado nos dias 21, 22 e 23 de março, com 1000 entrevistados em todo o país, e com resposta espontânea, Lula aparece com 36% e Bolsonaro, com 27%.O terceiro lugar fica com Ciro Gomes (PDT), com 4% das intenções de voto, seguido por Sérgio Moro, com 2%; João Doria, André Janones e Simone Tebet aparecem, cada um, com 1%; Eduardo Leite não pontua; enquanto 21% não souberam ou não responderam.Na pesquisa estimulada XP/Ipespe, Lula tem 44% das intenções de voto no primeiro turno das eleições presidenciais deste ano contra 26% de Jair Bolsonaro.O levantamento aponta que Bolsonaro interrompeu movimento de redução da distância para seu principal concorrente e teve uma queda de dois pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Já Lula oscilou positivamente de 43% para 44%.Também na estimulada, Moro aparece com 9%, Ciro Gomes, com 7% e João Doria, com 2%. Simone Tebet, Eduardo Leite, André Janones e Luiz Felipe D’Ávila tivertam 1% de intenções cada um.Em simulação de segundo turno entre o Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 53%, 20 pontos à frente de Bolsonaro, que marca 33%. Há 10 dias, a vantagem era de 54% a 31%.O índice de confiança da pesquisa é de 95,5% e o número de protocolo junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-04222/2022.