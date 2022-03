Janones aparece em pesquisa à frente de Doria e outros candidatos da 3ª via

O mineiro fica atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do presidente Jair Bolsonaro (PL), do ex- juiz Sergio Moro (Podemos) e do ex- ministro Ciro Gomes (PDT).Janones, no entanto, supera outros nomes mais 'conhecidos' como o da senadora Simone Tebet (MDB) e o candidato do partido Novo, Luiz Felipe d'Avila, que se apresentam como opções de "terceira via". Esta é a primeira vez que o deputado mineiro aparece na pesquisa eleitoral.