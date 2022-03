André Janones: 'Mineiro é privilegiado por escolher entre Zema e Kalil'

Deputado federal, André Janones (Avante), esteve em BH nesta segunda-feira (14/3) reunido com o prefeito Alexandre Kalil (PSD) (foto: Câmara dos Deputados/Divulgação) Pré-candidato do Avante à Presidência da República, o deputado federal André Janones (MG) esteve reunido nesta segunda-feira (14/3) com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). O parlamentar elogiou o chefe do Executivo municipal e adiantou um diálogo em uma provável candidatura ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano.





Segundo o deputado, sua candidatura ao Planalto vai dar à população uma terceira opção viável. “A proposta da nossa pré-candidatura é levar uma opção diferente para o eleitor, uma opção de superação do discurso de ódio e do debate ideológico para o enfrentamento real dos problemas do nosso povo, que afetam pessoas dos mais variados credos e correntes ideológicas”, afirmou.





Ele disse ainda que os eleitores mineiros são privilegiados e têm sorte de escolher entre Kalil e o atual governador, Romeu Zema (Novo), por ambos serem bons gestores.



“A gente tem um cenário no estado de Minas Gerais de dar inveja em muitos estados, porque o mineiro terá que escolher o melhor entre os candidatos, já que ambos que hoje polarizam a disputa em MG estão muito bem avaliados, têm muito a apresentar, têm bons números para mostrar aos eleitores, têm uma entrega real. O eleitor mineiro está em uma situação privilegiada por ter de escolher entre o melhor dos candidatos”, disse.

Diálogo

O partido do deputado, o Avante, caminha para apoiar a reeleição de Romeu Zema (Novo) ao governo de Minas Gerais. Neste caso, Janones destacou que independentemente das decisões partidárias, ele preza por diálogo. “Essa visita hoje vem com o propósito de transmitir o diálogo, o respeito pelas pessoas, a busca do entendimento”, apontou.





“A gente vai dialogar, vai conversar, independentemente do posicionamento partidário. A orientação que eu tenho recebido, até mesmo do partido, é que a gente tá prezando pelo fortalecimento da democracia e eu não sou impedido, não me é recomendado que eu deixe de ouvir nenhum candidato seja ao governo do estado, a deputado federal, estadual, senador. Acho extremamente importante esse diálogo, essa aproximação com um dos principais líderes da política no estado de Minas Gerais hoje”, acrescentou, se referindo a Kalil.





Ele ainda rasgou elogios ao prefeito: “Não podemos brigar com números, números não mentem e o prefeito Alexandre Kalil tem meu total e restrito respeito, uma vez que ele se consolidou, principalmente no ano de 2020, como uma das principais lideranças políticas em MG e goza do meu absoluto respeito”.

O prefeito não participou da entrevista coletiva.

Estreia nas pesquisas

Em dezembro, o Avante fez evento interno para oficializar o início da pré-campanha de Janones à Presidência. Os dirigentes estão animados com resultados vistos em uma sondagem do Ipec sobre intenções de voto, quando o mineiro apareceu com 2%, ao lado de João Doria (PSDB)

Estado de Minas em fevereiro, mostra que Janones está com 2,6% das intenções de voto, atrás de Lula (36,1%), Bolsonaro (27,7%), Sergio Moro (7,2%) e Ciro Gomes (3,8%). Pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados , divulgada peloem fevereiro, mostra que Janones está com 2,6% das intenções de voto, atrás de Lula (36,1%), Bolsonaro (27,7%), Sergio Moro (7,2%) e Ciro Gomes (3,8%).