Zema e Lula lideram pesquisas, mas indecisos podem mudar cenário em Minas

Em que pese as lideranças de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Romeu Zema (Novo), Minas Gerais ainda têm significativos índices de indecisos sobre as disputas pelo governo estadual e pela presidência da República. Levantamento do Instituto F5 Atualiza Dados mostra que, no pleito local, há 13,6% de cidadãos com dúvidas sobre em quem votar; no que tange ao plano nacional, o porcentual é de 9,2%.





Os números estão em pesquisas divulgadas entre ontem e esta segunda (21/2) pelo Estado de Minas. Na disputa local, além dos quase 14% de indecisos, há 9,5% de pessoas que pretendem anular o voto ou escolher a opção branco e, ainda, um pequeno grupo que não respondeu ao questionamento (1,7%).









No plano nacional, o cenário espontâneo tem 31,3% de indecisos, 9,5% de possíveis brancos e nulos e 9,9% de cidadãos que quiseram não responder o nome de quem pretendem escolher para ocupar o assento presidencial.





Na estimulada, além dos 9% de indecisos, estão 7,5% de hipotéticos votos nulos e 2,3% de cidadãos que não responderam.

‘Xadrez político’ vai definir rumos em Minas

Em Minas Gerais, como mostrou o EM, Zema tem 46,8% das intenções de voto, contra 17,4% de Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte. Para Domilson Coelho, diretor-executivo da F5, a vantagem do atual governador é considerável, mas o pessedista pode conseguir angariar o apoio dos indecisos.





Uma eventual aproximação entre Kalil e Lula, por exemplo, poderia impulsionar o prefeito belo-horizontino, que ainda não confirmou ser pré-candidato ao governo. “Isso [apoio de Lula], com certeza, deve mudar muito o cenário e melhorar muito o desempenho dele [Kalil]”, diz Domilson. “Tudo depende dos próximos movimentos do xadrez político”, assevera.





A favor de Zema, porém, pesa a força no interior mineiro — enquanto Kalil predomina na Região Metropolitana de BH. Para Domilson, o jeito do político do Novo de governar agradou o eleitor mineiro. “Não sei se Kalil vai ter tempo para ganhar o interior. Ele tem que buscar o voto no interior, consolidado para o atual governador”.

Campanha eleitoral vai dar nitidez aos rumos nacionais

Em termos nacionais, Lula soma 36,1% das intenções de voto. O vice-líder, Jair Bolsonaro (PL), aparece com 27,7%. Domilson Coelho crê que boa parte dos indecisos sobre a contenda nacional vão esperar os primeiros movimentos da campanha eleitoral para definir a estrada a percorrer.





“Esses indecisos vão esperar a campanha acontecer e ganhar as ruas para definir o voto. Não vai ter influência da disputa para governador na eleição para presidente. Vai ter gente votando em Zema e Lula; vai ter gente votando em Kalil e Bolsonaro”.

A pesquisa

A primeira sondagem eleitoral feita por F5/EM em 2022 coletou opiniões de 1.560 eleitores entre os dias 14 e 17 deste mês. As entrevistas foram feitas por telefone. O nível de confiança dos resultados obtidos é de 95%. A margem de erro é de 2,5%, para mais ou para menos.





O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) sob o número MG-08290/2022.

