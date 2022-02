André Janones estreia em pesquisa eleitoral empatado com João Doria

André Janones durante reunião na Câmara dos Deputados em 13 de outubro de 2021 (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) Deputado federal por Minas Gerais e único pré-candidato mineiro, André Janones (Avante) estreou na pesquisa eleitoral da Quaest/Genial para presidente da República com o mesmo índice de João Doria (PSDB), governador de São Paulo. Os dois, segundo divulgação nesta quarta-feira (09/02), têm 2% de intenção de votos no cenário estimulado.









Tidos como "arquirrivais", o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (Podemos) aparecem em seguida, empatados com 7%. Depois, Doria e Janones pontuam com 2%, enquanto a senadora Simone Tebet (MDB-MT) aparece com 1%.





Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal, e Felipe d'Ávila (Novo), não pontuaram. Outros 8% responderam que votariam em branco ou nulo, e 5% disseram que estão indecisos. Esta foi a oitava rodada da pesquisa Quaest/Genial.





Ela foi realizada entre 3 e 6 de fevereiro deste ano por meio de duas mil entrevistas presenciais domiciliares em 120 municípios. Segundo os pesquisadores, a margem de erro é de 2%, com 95% de nível de confiabilidade. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08857/2022.