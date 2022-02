Lula tem mais intenções de voto que a soma de Bolsonaro, Ciro e Moro

Lula aparece na frente de Bolsonaro, Ciro e Moro em todos os cenários simulados para as eleições de outubro (foto: AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na frente nas intenções de voto para a Presidência da República, segundo a pesquisa Quaest/Genial, divulgada nesta quarta (09/02). Lula lidera com 45%, seguido de Bolsonaro (PL), com 23%. Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (PODEMOS) estão empatados com 7% cada.

O percentual obtido pelo petista supera numericamente a soma de seus adversários em todos os cenários simulados.

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados dizem livremente o nome de quem votaria para presidente, Lula chega a 28%, Bolsonaro, 16%, e os demais concorrentes somam 4% – 48% dos entrevistados afirmaram estar indecisos, e 4% indicaram querer anular ou votar em branco.

Segundo turno

A Quaest/Genial também simulou possíveis cenários de segundo turno e Lula permanece na frente em todos. O petista vence sobre Bolsonaro (54% a 30%); Moro (52% a 28%); Ciro (51% a 24%); Doria (55% a 16%); e Janones (56% a 14%). O índice de nulos e brancos cresce respectivamente em cada uma dessas simulações, variando de 13% a 26%.

A pesquisa também indicou que mais da metade dos eleitores considera a escolha do voto definitiva. Quase 6 em cada 10 eleitores (58%) consideram sua decisão tomada, ante 40% que não descartam mudança caso algo aconteça.

Lula e Bolsonaro apresentam os maiores índices de certeza de voto entre seus eleitores.

Dos eleitores do atual presidente, 65% disseram que a decisão é definitiva e 35% afirmaram que podem mudar de opinião caso ocorra algo inesperado até as eleições, em outubro deste ano.



No caso do petista, 74% dos eleitores disseram que é uma escolha definitiva e 25% não descartam mudança se algo acontecer.