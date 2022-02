Kalil: ''não é agora'', em ano eleitoral, que vai dialogar com Bolsonaro

--> --> --> -->

Prefeito Alexandre Kalil durante entrevista a Roberto D'Ávila, da GloboNews (foto: Reprodução/GloboNews)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), em entrevista ao jornalista Roberto D’Ávila, da Globo News, na noite dessa terça-feira (8/2), demonstrou ter ficado ressentido com o presidente Jair Bolsonaro (PL) por ocasião da tragédia que se abateu sobre Belo Horizonte em 2020, no rastro da chuvarada que atingiu a capital.





A partir desse episódio, quando Bolsonaro não cumpriu a promessa de mandar recursos suficientes do governo federal para reconstruir a cidade, Kalil disse que deixou de insistir para conversar com Bolsonaro. E que não serão as eleições, marcadas para este ano, conforme Kali, que fará com que ele pense em dialogar com o presidente, que tenta a reeleição.

“Eu só não converso, só não abro conversa com Bolsonaro. Aliás, ele nem quer conversar comigo. Ele já tem com quem ele conversa em Minas Gerais”, desabafou o prefeito, numa clara alusão ao governador Romeu Zema (Novo), fiel aliado do presidente desde a campanha eleitoral de 2018.



A queixa de Kalil não parou por aí. Ele reclamou também que Bolsonaro nunca o recebeu para tratar de assuntos de interesse da capital. “Ele não me respeitou como prefeito de Belo Horizonte”, lamentou.

Segundo colégio eleitoral

Diante desse rosário de reclamações, Kalil disparou que “não é agora”, em ano eleitoral, que vai tentar dialogar com o presidente. “Então, aquela história, se você (Bolsonaro) não me recebeu quando choveu, quando o povo, o meu povo, que me elegeu e te elegeu, precisava de você, não é agora, que nós temos o segundo colégio em nosso estado e que 30% da população está na Região Metropolitana que ocê (sic) vai querer conversar comigo? Mas também não tem esse risco, por que ele também não quer conversar comigo, não”.