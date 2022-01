Kalil cobra ajuda de Bolsonaro a Minas: 'Ele é muito amigo do governador'

Contra chuvas, Kalil cobrou apoio federal a Minas Gerais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Zema pede verba a Bolsonaro dois dias após 'afago'

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), cobrou apoio do governo federal a Minas Gerais, castigada pelas chuvas neste início de ano. Nesta quarta-feira (12/1), ele citou a relação entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Romeu Zema (Novo) para reforçar o pedido de ajuda."A situação aqui é muito difícil. Acho muito importante que o governo federal olhe para Minas Gerais - não estou falando para Belo Horizonte. Ele é muito amigo do governador. Agora, tem que mostrar que é amigo de verdade e enviar recursos para Minas Gerais", disse, em entrevista à "Rádio Bandeirantes".Segundo Kalil, o estado não precisa de "viagens de helicóptero", mas de recursos financeiros. A fala faz menção ao sobrevoo de Bolsonaro sobre Belo Horizonte, em 2020, quando a cidade foi assolada por temporais.O prefeito teceu críticas à postura de Zema, que se reuniu com prefeitos da Região Metropolitana de BH na última segunda, mas deixou a conferência antes do término. A conversa foi marcada pela frustração de algumas lideranças, que se desapontaram com a ausência de propostas concretas para amenizar os estragos "Na reunião que os prefeitos da Grande Belo Horizonte tiveram, em que o governador ficou presente por cinco minutos, foi oferecida a bagatela, para todas as cidades da Região Metropolitana, de R$ 40 milhões. É falta absoluta da necessidade e de dinheiro", afirmou. "O poder público tem que ter consciência de que dinheiro é para gastar com quem precisa", emendou o prefeito.Para Kalil, Belo Horizonte resistiu de forma satisfatória às chuvas deste início de ano. A estratégia, segundo o pessedista, passou por obras de contenção de enchentes entre março e novembro do último ano. "Chuva não se combate na chuva; chuva se combate na seca", assinalou.Nesta quarta, Zema enviou ofício a Brasília solicitando o repasse de R$ 935,6 milhões para apoio aos municípios afetados pelas chuvas . A ideia é estruturar programas de transferência de renda a desabrigados e desalojados. A recuperação de vias públicas destroçadas pelas tempestades também está em pauta.Há dois dias, o presidente da República elogiou Zema publicamente, durante conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, na capital federal . "Zema deve ser reeleito agora, tranquilo, não é? Todos os meus contatos com ele foram '10'. Até fora do Brasil, nos Emirados Árabes", opinou.