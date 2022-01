Chuvas: cidades de MG terão de preencher formulário para receber ajuda

População atingida pelas chuvas em Fabriciano aguarda chegada de doações (foto: PMCF/Divulgação)

As cidades mineiras afetadas pelas chuvas já podem solicitar auxílio do Governo de Minas. As prefeituras devem preencher um formulário on-line disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde. Feito isso, o Estado poderá atuar via Unidades Regionais de Saúde (URS). Até o momento, foram contabilizados 341 municípios em estado de emergência neste período chuvoso.

Os gestores municipais devem ficar atentos e agir rapidamente informando o Governo os reflexos das chuvas, um possível crescimento de casos de doenças transmitidas pela presença de agentes infecciosos na água, como leptospirose, diarreia e hepatite A, seja pela perda de medicamentos ou inundação de estruturas.

"A ideia é que o município preencha esse registro toda vez que tiver um evento desses e possamos identificar os riscos à saúde humana, como a necessidade de transferência de pacientes acamados, unidades de saúde comprometidas, identificar casos ou surtos de determinada doenças e a perda de medicamentos", disse a Coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental da SES-MG, Bruna Tourinho.

O Governo de Minas também disponibilizou atendimento no plantão telefônico do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS-Minas), que pode ser acionado pelas regionais e cidades. Ao receber as notificações, a Secretaria de Estado de Saúde inicia os preparativos para enviar kits de medicamentos e insumos médicos e hipoclorito de sódio a 2,5%, para o tratamento da água para consumo humano.

Está disponível para a população o site www.saude.mg.gov.br/alertachuva com orientações para solucionar problemas decorrentes deste período chuvoso. Lá, por exemplo, é possível obter recomendações para limpar adequadamente caixas d'água e residências inundadas, além de identificar os sintomas de doenças provocadas pelas águas contaminadas e os cuidados para evitar a presença de animais peçonhentos.