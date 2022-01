Chuvas e buracos: BR-262, entre Uberaba e Araxá, vive estado de alerta

Congestionamento registrado por motorista na manhã de hoje (11/1) durante a retirada de um caminhão que havia tombado no último domingo (9/1) (foto: Reprodução/WhatsApp) O grande volume das chuvas dos últimos dias danificou, consideravelmente, a BR-262, entre Uberaba e Araxá, e tem causado vários transtornos aos motoristas nesta quarta (12/1), como lentidões e congestionamentos, desde o início da semana. Por isso, eles devem redobrar a atenção ao transitar pelo trecho devido aos buracos que causam acidentes e danificam rodas e pneus de veículos.

Assim como ele, outro morador da localidade, Fernando de Melo, também contou que dois colegas que todos os dias transitam na BR-262, entre o distrito rural e Uberaba, reclamaram que perderam pneus e rodas após cair nos buracos.

Congestionamento

Além do aumento dos obstáculos que os motoristas estão tendo que desviar, a BR-262, entre Uberaba e Araxá, em parte da manhã de hoje (12/1), registrou quilômetros de congestionamento. Contribuiu para a lentidão a retirada de um caminhão que havia tombado na manhã do último domingo (9/12), por volta das 7h40, nas proximidades do Córrego Lajeado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu porque o motorista, que transitava sentido Araxá/Uberaba, saiu da pista, sendo que em seguida colidiu contra uma árvore e, então, tombou sobre a estrada, na altura do km 790 da rodovia, no mesmo sentido que viajava.

Ainda conforme a PRF, ele sofreu ferimentos leves e foi atendido no local pelo resgate da concessionária Triunfo Concebra. A causa do acidente ainda é desconhecida.