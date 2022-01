Rodovia BR-050 tem dois pontos de interdições parciais no Triângulo Mineiro

Os trechos afetados estão na altura de Araguari (foto: Reprodução/Eco050) A rodovia BR-050 tem, nesta tarde de quarta-feira (12/1), dois pontos de interdição parcial devido a estragos causados pelas chuvas na região de Araguari, no Triângulo Mineiro. Apesar de haver necessidade de atenção dos motoristas, os obstáculos não atrapalham o fluxo de veículos.



A concessionária responsável pelo trecho da da BR-050 entre Minas Gerais e Goiás, informou que já realiza os trabalhos para recompor os locais, que devem ser finalizados até na próxima semana.



“Ressaltamos que as equipes de engenharia estão empenhadas 24h com o trabalho de conservação da via e reparos ocasionados pelas chuvas para garantir uma boa viagem a todos que trafegam pela BR-050”, diz a nota da concessionária.