Veja onde estão os 38 pontos de interdição total em estradas mineiras

Subiu para 37 os pontos de várias estradas que cortam Minas Gerais que estão totalmente bloqueados para a passagem de veículos por causa das fortes chuvas que atingem o estado desde o final do ano passado. O levantamento é feito pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal.

Entre os motivos das interdições, estão as erosões nos asfaltos, como a ocorrida na MG-262, em Mariana

Os problemas seguem em quase todas as regiões de Minas. No novo mapa, estradas próximas a Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e Pompéu, na região Central.