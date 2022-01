Chuvas: bombeiros resgatam mulher ilhada que precisava de médico

Bombeiros utilizaram barco para resgatar mulher que iria para atendimento hospitalar (foto: Redes sociais)

O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã desta quarta-feira (12/01), uma mulher que necessitava de atendimento médico e estava ilhada em Boassara, zona rural de Patos de Minas, com a ajuda de um barco.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, a mulher começou a se sentir mal e seu marido a colocou no carro e partiu em direção de Patos de Minas, para que ela fosse atendida na UPA. Ao chegar à ponte do Ribeirão da Cota, no entanto, ela estava bloqueado pela água.

O marido, então, ligou pelo celular para os bombeiros, pedindo por socorro. Uma equipe bombeiros foi até o local de barco, e resgataram a mulher, que foi levada à UPA. Ela passa bem.