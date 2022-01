Bombeiros alertam para perigos que devem ser evitados durante chuvas

Curiosos se arriscam em ponte entre Santa Luzia e Jaboticatubas para ver cheia do Rio das Velhas (foto: Redes sociais)

Não se pode dar sopa para o azar, ou seja, as pessoas não devem facilitar num grande período de chuvas, principalmente quando se trata de cheias de rios e construções que são passíveis de acidentes. Pois o descuido de curiosos, que se aventuram para ver enchentes, rios cheios, é uma das preocupações do Corpo de Bombeiros, que está emitindo um alerta para que as pessoas evitem correr riscos e que fiquem em casa.

São muitos os casos de pessoas ou grupos que se arriscam a para ver de perto os efeitos da chuva. Um desses pontos é na estrada que liga Lagoa Santa a Jaboticatubas. Lá, uma ponte sobre o Rio das Velhas marca a divisa dos dois municípios.

A ponte é nova, construída há pouco tempo, no entanto, a antiga ponte, que dava passagem para apenas um veículo, não foi demolida e é nesta que está o perigo.

Muitas pessoas, atraídas pela cheia do Rio das Velhas, estão indo até essa ponte, e às vezes, até carros, para ver a cheia. O perigo consiste no fato de que a água está no nível da ponte e uma elevação das águas pode ser fatal para as pessoas que ali se arriscam.

E tendo esse local como exemplo, os bombeiros fazem alertas, pois em muitas cidades, é comum ver pessoas se arriscando em atitudes como as que acontecem na ponte sobre o Rio das Velhas. Já foram registrados casos, no passado, de pessoas que estavam em cima de uma ponte e acabaram sendo levadas pelas águas, quando a estrutura ruiu.

As recomendações do Corpo de Bombeiros

Durante chuvas intensas

Mantenha um membro da família atento e vigilante ao nível de subida das águas, mesmo a noite;

Tenha sempre lanternas e pilhas em condições de uso;

Armazene água potável;

Mantenha os objetos de maior valor em partes mais elevadas;

Desligue a energia elétrica;

Procure abrigo em local alto e seco.

Se estiver no carro

Procure um local alto e espere o nível da água baixar;

Não pare o carro próximo de postes ou árvores;

Poças de água podem ocultar crateras;

Ao atravessar poças, mantenha a aceleração contínua em primeira marcha;

Dirija devagar, fique longe do carro da frente e evite locais baixos.

Sob risco de inundações ou desabamento

Nos casos de maior gravidade (havendo infiltração, rachadura ou barulhos estranhos), abandone sua residência;

Quem mora às margens de rios e próximo a encostas também deve sair de casa;

Procure manter a calma acima de tudo;

Providencie a evacuação do local e retirada de pessoas que ainda estão correndo risco;

Transmita alarme aos vizinhos em caso de súbita elevação das águas;

Na iminência de ser levado pelas águas, procure se agarrar em algum obstáculo ou flutuar.

Cuidados

Em caso de Tempestades

Se estiver chovendo forte ou trovejando, fique dentro de sua casa ou procure um lugar onde você possa se abrigar, desde que não seja uma área de risco.

Evite viajar durante chuvas fortes e nunca dirija por estradas alagadas.

Se notar que seu carro poderá ser arrastado pelas águas, pare, abandone o veículo e procure um local seguro.



Cuidado com Raios

Desligue aparelhos elétricos das tomadas;

Fique longe de janelas;

Não fique próximo de árvores ou postes, porque eles atraem raios;

Não fique em pé em campo aberto;

Evite campos de futebol, praias e outros locais abertos;

Não retire roupas de varais de arame durante as chuvas fortes;

Mantenha distância de alambrados, cercas, linhas telefônicas e elétricas, assim como estruturas metálicas em geral;

Permaneça dentro do carro, já que automóveis oferecem excelente proteção contra raios;

Não fique dentro da água;

Use o telefone somente em casos de emergência.



Deslizamentos de terra e desmatamento

Evite desmatar os morros, pois sem vegetação o solo fica sujeito a deslizamentos;

Jamais plante bananeiras nas encostas: elas deixam a terra mais frágil;

Fique atento para os sinais de perigo, como árvores, paredes, postes ou muros inclinados, portas e janelas emperradas e paredes com trincas ou barrigas;

Rochas também são muito perigosas, especialmente se estiveram muito expostas na terra, em local sem vegetação e acima de sua casa;

Abandone a área de risco com rapidez, mas sem correrias. Ninguém deve se preocupar em levar objetos;

Evacue a área, evitando que pessoas desabilitadas ou curiosos entrem no local.



Prevenção