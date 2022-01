Rio Paranaíba transborda e prefeitura fecha pontes em Patos de Minas

Regiões rurais e mais afastadas da cidade, são as mais atingidas (foto: Corpo de Bombeiros de Patos de Minas/Reprodução)

O avanço do Rio Paranaíba em Patos de Minas continua e parte da cidade teve pontos fechados pela prefeitura nesta terça-feira (11/1) para tentar conter os estragos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o nível da água do Paranaíba já ultrapassou os 11 m – número considerado acima do normal.

“Estamos realizando monitoramento constante das áreas de risco em Patos de Minas onde as águas começaram a atingir algumas residências neste final de semana”, destaca a corporação.

Em comunicado oficial, a prefeitura informou a interdição da Ponte do Arco feita pela Defesa Civil, Secretaria de Obras e Corpo de Bombeiros após constatar o início do contato da água do Rio Paranaíba nas vigas da via.

A ligação entre os bairros Jardim Paulistano e Cristo Redentor, também foi barrada, pois pelo local, há riscos na ponte sobre o Córrego do Monjolo próximo a entrada do Parque Ecológico.

“Evite transitar por toda essa região”, diz comunicado da Prefeitura.

Estado de emergência

Em razão dos transtornos das chuvas, o prefeito Luís Eduardo Falcão (Podemos), decretou situação de emergência no município. A medida foi realizada no último sábado (8/1).

“Em situação de emergência, o poder público tem mais condições de atuar com mais agilidade, por exemplo, ficando dispensado de licitação em contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários prejudicados pela chuva”, comenta a prefeitura.

Bombeiros e representantes do executivo na Rua Carmo do Paranaíba, um dos pontos de alagamento (foto: foto: Corpo de Bombeiros de Patos de Minas/Reprodução)



Números do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reportou que a média de chuva referente ao mês de janeiro em Patos de Minas é de 287 mm.

“Nos últimos dias, o volume de chuva em Patos de Minas foi de 279 mm entre os dias 7 e 11/1”, diz o meteorologista Claudemir Azevedo.

Em todo o mês de janeiro de 2022 até está terça-feira (11/1), o volume está em 436,2 mm. Em todo o mês de janeiro de 2022 até está terça-feira (11/1), o volume está em 436,2 mm.

As instalações de abrigo irão ocorrer na Escola Municipal Frei Leopoldo, caso seja necessário atendimento aos possíveis desabrigados e desalojados.

Sobre os outros pontos de alagamento, interdição, quantas pessoas e famílias estão desabrigadas, a prefeitura foi questionada, mas não respondeu nossas perguntas. Caso houver resposta, a matéria será atualizada.