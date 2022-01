Barragem em Rio Acima sobe para o nível 2 de risco

A barragem B2 da Mina de Fernandinho, em Rio Acima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, passou para o nível 2 de emergência. A informação é da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). O local será vistoriado hoje (11/1), segundo a Defesa Civil.

A barragem é de responsabilidade da Minérios Nacional, que faz parte do grupo CSN. (…) em razão do grande volume de chuvas nos últimos dias em Minas Gerais, e em alinhamento com a empresa projetista Fonntes Engenharia, acionou o nível 2 de emergência da barragem conhecida como B2, localizada em Rio Acima (MG), conforme orientações do Plano de Emergência de Barragem de Mineração (PAEBM)”, diz a nota divulgada nesta terça-feira.