Minas Gerais tem 112 rodovias interditadas por causa da chuva

Mapa das interdições totais e parciais nas rodovias mineiras (foto: CPRv/Divulgação)

Minas já soma 112 rodovias federais e estaduais com algum tipo de bloqueio devido a ocorrências durante as chuvas. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (11/1) pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), da Polícia Militar (PM), em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual (PRF).









A PRF destacou alguns dos locais que exigem atenção hoje. Em São Joaquim de Bicas, o km 506 da BR-381 tem duas faixas liberadas no sentido São Paulo e uma no sentido BH.





Em Brumadinho, a pista cedeu, interditando o trânsito no sentido São Paulo – Belo Horizonte no km 527 da BR-381. Assim, o fluxo de veículos em ambos os sentidos foi transferido para a pista Sul.





No km 447 da BR-262, município de Nova Serrana, a pista está cedendo. “A drenagem foi desobstruída, mas a erosão se aproximou da via”, conforme a polícia.









6h30 — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) January 11, 2022

Na mesma rodovia, mas no km 562, em Córrego Danta, a erosão interditou todo o trecho. Não há previsão para liberação. A Polícia Rodoviária Federal também atualizou as rodovias com trânsito liberado. Confira abaixo:





Vale lembrar que, diante dos perigos de inundações, quedas de barreiras e deslizamentos de terra, as autoridades de trânsito pedem que os motoristas só utilizem as rodovias de Minas Gerais em caso de extrema necessidade.