Bombeiros encontram quinta vítima da família morta em carro soterrado

Menino de 6 anos foi encontrado sob a lama, a um metro de profundidade (foto: CBMMG/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou, na madrugada deste terça-feira (11/1), o corpo do quinto membro da família soterrada dentro de um carro , durante as chuvas de sábado (8/1) no condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho, na Grande BH.