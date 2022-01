Retiro do Chalé: encontrado corpo de professora que viajava com família

Deisy Lúcia com a filha, Ana, de 3 anos, que também estava no carro (foto: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)/ divulgação )

No carro soterrado estavam: Geovane Vieira Ferreira, de 42 anos; Henrique Alexandrino dos Santos, de 41; Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino Santos, de 40; Vitor Cardoso, de 6; e Ana Alexandrino Santos, de 3.

Bombeiros foram acionados por moradores no início da tarde (foto: Corpo de Bombeiro/Divulgação )

“A professora Deisy deixa seu legado na UEMS, embora tenha atuado por apenas quase seis anos, demonstrou ser uma profissional de altíssimo nível, e uma pessoa capaz de colaborar com o crescimento coletivo. A família que conhecemos do curso de Agronomia de Aquidauana lamenta estas perdas, e eleva aos familiares e amigos nosso profundo pesar”, homenageia o curso em que ela era docente.





A gerência da Unidade de Aquidauana também registra que todos se encontram consternados com a triste notícia."A professora Deisy, apesar de sua história ser recente na UEMS, deixa um enorme legado marcado pela sua capacidade técnica e compromisso no exercício das suas atividades. O momento é de profunda tristeza para todos nós", disse o prof. Dr. Elói Panachuki, gerente da UEMS.

Sobre o acidente

Família divulgou cartaz para encontrar ocupantes do carro (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O Corpo de Bombeiros confirmou, na tarde desta segunda-feira (10/1), que o corpo de uma mulher foi encontrado no Retiro do Chalé, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se de Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino Santos, de 40 anos."As equipes acabaram de encontrar a segunda vítima do acidente: é uma mulher adulta, do sexo feminino. Ainda não foi retirado do local. Parte do veículo também foi visualizado", informou o capitão Fabrício Eduardo Dalfio do Corpo de Bombeiros por volta das 18h.Ele afirmou que uma retroescavadeira está ajudando no trabalho dos bombeiros. "Mais informações passarei posteriormente", acrescentou.Mais cedo, o Corpo de Bombeiros confirmou que o corpo de uma criança foi encontrado. Os corpos dos outros três ocupantes do carro soterrado também já teriam sido encontrados, segundo um parente da família, mas esta informação não foi confirmada oficialmente pelos bombeiros.De acordo com a corporação, o corpo da criança do sexo feminino foi localizado próximo às ferragens do que seria a parte traseira do veículo.As vítimas são familiares do secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino. Ele pediu ajuda para encontrá-los por meio das redes sociais."Meu primo primeiro e família (5 integrantes) que estavam desaparecidos há dois dias foram localizados. O carro foi encontrado soterrado na região de Itabirito, e os integrantes sem vida. Que Deus, na sua infinita bondade conforte nossa família e os receba", disse.A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) emitiu uma nota de pesar pelo falaecimento da professora Deisy.Por meio de nota, a universidade comunicou o falecimento e informou que Deisy atuou por seis anos da Unidade de Aquidauana da UEMS.A Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos (SBRG) também emitiu uma nota. "Agradecemos sinceramente à Deixy pelo comprometimento junto aos recursos genéticos. Nos solidarizamos e oramos junto com a família", disse.De acordo com informações do programa "Alterosa Alerta", da TV Alterosa, a família passou as festas de fim de ano em Porto Firme, na Zona da Mata. O carro, um Toyota Corolla com cinco ocupantes, desapareceu no último sábado (8/1) quando a família tentava passar pela BR-040 em direção ao Aeroporto de Confins, onde embarcariam para o Mato Grosso.A rodovia havia sido inteditada após o transbordamento do dique de contenção de água de uma barragem da região. A suspeita é de que, com o engarrafamento da BR-040, a família teria tentado pegar um atalho pela Região de Casa Branca.O veículo foi visto pela última vez no pedágio de Itabirito, na Região Central de Minas. No caminho, o carro teria sido soterrado. Ainda de acordo com o "Alterosa Alerta", um morador tentava liberar a estrada e encontrou o carro.Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência próximo ao Topo do Mundo. Segundo informações, no último sábado (8/1), teria havido deslizamento de terra no local. Ainda de acordo com a corporação, o local é um córrego com difícil acesso que passa por dentro do terreno do condomínio.O carro soterrado foi carregado e revirado por cerca de 400 metros, segundo o Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com a corporação, a estrutura do veículo ficou completamente distorcida.