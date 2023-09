Caçador morre com tiro no peito durante caçada de javalis com amigos

432

Cinco espingardas, um revólver e dezenas de munições foram apreendidos pela PM (foto: Redes Sociais/PMMG/Divulgação) Um homem, de 43 anos, morreu com um tiro no peito no momento em que caçava javalis com quatro amigos e dez cães, no último final de semana, na zona rural de Estrela do Indaía, município do Centro Oeste de Minas Gerais.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte.



Conforme relatos dos amigos da vítima ao registro policial, o tiro aconteceu pouco tempo depois que um dos cães localizou um javali e foi até o animal, que estava dentro de um brejo. Teria sido naquele momento que um dos caçadores disparou na direção do javali. No entanto, a vítima, que estava do outro lado do brejo, foi atingida.



Também consta no registro policial que rapidamente o grupo foi até a BR-262 pedir por socorro, sendo que pouco tempo depois a vítima morreu no local.



Os amigos da vítima apresentaram para a PM o registro das armas (cinco espingardas e um revólver) e a licença para caçar javalis. Mesmo assim, eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Bom Despacho, e as armas, além de dezenas de munições, foram apreendidas.



João Lúcio Bahia Paulinelli, natural de Luz (MG), foi sepultado em cemitério municipal às 17h da última sexta-feira (9/9).



O Estado de Minas questionou a PCMG sobre como estão as investigações do caso nesse momento e se foi ratificada a prisão de alguém, mas não obteve resposta.