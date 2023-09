Quatro bairros, em três regiões de BH, estão sem água nesta terça (12/9)

Quatro bairros, em três regiões de Belo Horizonte, estão sem água nesta terça-feira (12/9). Os bairros Itapoã, na região da Pampulha, Planalto e Vila Clóris, na região Norte e Venda Nova foram atingidos por conta dessa interrupção no fornecimento de água.

A Copasa informou que a previsão é de que o fornecimento de água seja restabelecido, gradativamente, no decorrer da noite de hoje

A Compahia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que o motivo do desabastecimento é uma obra de melhoria no sistema da empresa. A Copasa informou que o fornecimento de água deve ser restabelecido, gradativamente, no decorrer da noite de hoje.